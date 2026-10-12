Airbus-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Kurserholung auf 200 Euro

Obwohl es bei der Produktion und Auslieferung der bestellten Maschinen nach wie vor zu Verzögerungen kommt, bekräftigten Experten wegen der vollen Auftragsbücher mit Kurszielen von bis zu 250 Euro (RBC Capital Markets) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Airbus-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 200 Euro steigern kann.

Die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) befindet sich seit dem Jahresbeginn 2026 auf einer bemerkenswerten Berg- und Talfahrt. Nach ihrem Hoch vom 14.1.26 bei 221,25 Euro brach der Aktienkurs bis Ende März auf 160 Euro ein, um bis August wieder die Marke von 210 Euro zu überwinden. Danach bröckelte die Aktie auf ihr aktuelles Niveau bei 188,20 Euro ab.

Call-Optionsschein mit Strike bei 190 Euro

Der HSBC-Call-Optionsschein auf die Airbus-Aktie mit Basispreis 190 Euro, Bewertungstag 17.3.27, BV 0,1, ISIN: DE000UR2L132, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 188,20 Euro mit 1,49 – 1,50 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs in spätestens einem Monat der Anstieg auf 200 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 2,05 Euro (+37 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 176,725 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 176,725 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR1MCT3, wurde beim Airbus-Kurs von 188,20 Euro mit 1,20 – 1,21 Euro taxiert.

Wenn die Airbus-Aktie in nächster Zeit auf 200 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,32 Euro (+92 Prozent) erhöhen – sofern die Airbus-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 170,946 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 170,946 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA6MB71, wurde beim Airbus-Kurs von 188,20 Euro mit 1,77 – 1,78 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg auf 200 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,90 Euro (+63 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Hebelprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.