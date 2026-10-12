DAX startet durch – diese Aktien sorgen heute für Bewegung

Bei den deutschen Einzelwerten sorgt Nordex für positive Schlagzeilen. Der Windkraftanlagenbauer steigerte seinen Auftragseingang im dritten Quartal um 29,5 Prozent auf 2,81 Gigawatt. In den ersten neun Monaten summierten sich die Bestellungen auf 7,73 Gigawatt – ein Plus von 16,1 Prozent. Besonders stark waren die Türkei, Deutschland und die USA. Die Nordex-Aktie lag am Vormittag rund 2,5 Prozent im Plus.

Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag mit Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der DAX liegt am Vormittag rund 0,6 Prozent höher und bewegt sich damit wieder oberhalb von 25.200 Punkten. Auch der europäische Gesamtmarkt ist freundlich: Der STOXX Europe 600 legte auch rund 0,6 Prozent auf etwa 635 Punkte zu. Rückenwind liefern vor allem die nachgebenden Ölpreise und etwas niedrigere Anleiherenditen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ebenfalls positiv fällt TRATON auf. Die Nutzfahrzeugholding steigerte den Absatz im dritten Quartal auf Basis vorläufiger Zahlen um zehn Prozent auf 78.900 Fahrzeuge. Besonders stark entwickelte sich das US-Geschäft. Nach neun Monaten liegt der Absatz damit drei Prozent über dem Vorjahreswert bei 230.400 Fahrzeugen.

Die Volkswagen-Aktie ist trotz China-Schock im Plus. Weltweit gingen die Auslieferungen im dritten Quartal um 14,3 Prozent zurück, in China sogar um 38,5 Prozent. Trotzdem legt die VW-Aktie rund 1,5 Prozent zu, da die China-Schwäche nach der jüngsten Prognosesenkung bereits weitgehend eingepreist ist. Gleichzeitig wachsen die Elektroauto-Auslieferungen in Europa und der neue EU-China-Deal zur Begrenzung chinesischer Hybridimporte könnte den europäischen Herstellern zugutekommen. Zudem zeigt die starke Entwicklung von TRATON, dass nicht alle Konzernbereiche unter dem gleichen Nachfragedruck leiden. Am Dienstag gibt es von VW und dessen Sportwagentochter Porsche sowie von BMW, letzte Signale zum abgelaufenen Quartal vor der Schweigeperiode.

Die Deutsche Telekom erholte sich etwas von dem Kurseinbruch am Freitag um legte 0,6 Prozent zu.. Die Aktie war am Freitag um fast acht Prozent eingebrochen, nachdem SpaceX den Kauf eines landesweiten Pakets von Mobilfunkfrequenzen in den USA angekündigt hatte. Damit könnte Starlink Mobile zu einem ernsthafteren Wettbewerber für T-Mobile US werden, an der die Telekom 54 Prozent hält. Analysten sehen deshalb zusätzlichen Wettbewerbsdruck im wichtigsten Gewinnbringer der Bonner.

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat zuletzt seine Kapazitäten ausgebaut und unter anderem den Standort eines insolventen Werftbetriebs im rumänischen Mangalia für rund 138 Millionen Euro übernommen. Die Aktie steigt 1,5 Proznt auf 952,80 Euro.

Auch die großen deutschen Industriegeschichten der vergangenen Woche bleiben relevant. Bei BASF geht es weiter um die mögliche Übernahme von Evonik. BASF soll laut Reuters erwägen, sein zunächst mit 10,3 Milliarden Euro bewertetes Angebot nach der Ablehnung durch Evonik zu erhöhen. Gespräche laufen offiziell derzeit nicht. BASF-Titel fallen um etwa 1,0 Prozent, Evonik-Titel verbilligen sich um 2,1 Prozent.

Bei thyssenkrupp steht weiterhin die Neuausrichtung der Stahlsparte im Mittelpunkt. Steel Europe will das bereinigte EBITDA mittelfristig auf mindestens 1,2 Milliarden Euro steigern. Die Meldungen vom Capital Markets Day hatten die Aktie zuletzt deutlich bewegt. Am Montag büßte sie 0,2 Prozent ein.

Wall Street vorbörslich freundlich

Die Wall Street dürfte ebenfalls mit Gewinnen starten. Die Futures auf den S&P 500 liegen rund 0,2 bis 0,3 Prozent im Plus, während der Nasdaq-100-Future etwa 0,5 Prozent zulegt. Damit bleibt die Stimmung nach den Kursgewinnen vom Freitag zunächst konstruktiv.

Allerdings ist der Handel heute dünner als gewöhnlich: In den USA bleiben die Anleihemärkte wegen des Feiertags geschlossen, die Aktienbörsen öffnen dagegen regulär. In dieser Woche richtet sich der Blick besonders auf die ersten großen Quartalszahlen der US-Banken sowie auf die Inflationsdaten. JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo und Citigroup berichten am Dienstag.

Asien uneinheitlich

In Asien war das Bild zum Wochenstart gemischt. Die Börse in Tokio blieb wegen eines Feiertags geschlossen. In Südkorea gab der Kospi nach seiner Rückkehr aus dem verlängerten Wochenende zunächst rund 1,1 Prozent nach. Der breitere MSCI-Index für die Region ohne Japan bewegte sich dagegen kaum. Chinesische Aktien zeigten sich ebenfalls relativ stabil.

Im Fokus stehen auch dort die hohen Bewertungen der Technologiewerte und die bevorstehende Berichtssaison. Besonders wichtig wird in dieser Woche der Ausblick von TSMC, dessen Zahlen am Donnerstag erwartet werden. Der KI-Boom bleibt damit ein zentraler Treiber der internationalen Aktienmärkte.

Ölpreis gibt weiter nach

Am Ölmarkt setzt sich die Entspannung zunächst fort. Brent kostet rund 103 bis 104 US-Dollar je Barrel, nachdem der Preis in der Nacht nach Angriffen auf Saudi-Arabien zeitweise über 105,50 Dollar gestiegen war. Ausschlaggebend für den Rückgang sind unter anderem die Hoffnung auf zusätzliche russische Diesellieferungen und Trumps angekündigte Energie-Waffenruhe zwischen Russland und der Ukraine.

Die Lage im Nahen Osten bleibt allerdings hochriskant. Neue Angriffe auf Schiffe und Energieinfrastruktur könnten die Risikoprämie am Ölmarkt jederzeit wieder nach oben treiben.

Gold bleibt über 4.200 Dollar

Gold hält sich dagegen auf hohem Niveau. Die Feinunze notiert wieder über 4.200 US-Dollar. Unterstützung liefern die geopolitischen Risiken und die Nachfrage nach Absicherung. Gleichzeitig begrenzen die weiterhin sehr hohen US-Renditen das Potenzial des unverzinslichen Edelmetalls.

Euro stabil – Bitcoin um 84.000 Dollar

Der Euro bewegt sich am Montag bei rund 1,121 US-Dollar. Der Dollar gibt gegenüber den wichtigsten Währungen leicht nach, bleibt aber angesichts der hohen US-Renditen grundsätzlich gut unterstützt.

Bitcoin hält sich bei rund 84.000 US-Dollar. Die Kryptowährung profitiert damit bislang von der freundlicheren Stimmung an den Aktienmärkten, bleibt aber deutlich unter den jüngsten Höchstständen.

Teste SMARTBROKER+ und überzeug dich selbst Eröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. Eröffne dein Depot, führe 5 Trades aus und sichere dir 50 € Prämie. Wenn du zusätzlich Depotvolumen mitbringst, sind bis zu 120 € möglich. → Jetzt testen

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash! Jetzt Report kostenlos herunterladen!