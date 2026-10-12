Börsenstart Europa - 12.10. - FTSE Athex 20 stark +1,85 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:18) bei 30.100,16 PKT und steigt um +0,06 %. Top-Werte: HENSOLDT +3,16 %, Nordex +2,44 %, TKMS +2,06 % Flop-Werte: Aroundtown -2,93 %, K+S -2,35 %, SILTRONIC AG -2,35 %

Der DAX steht aktuell (09:59:07) bei 25.244,98 PKT und steigt um +0,30 %. Top-Werte: Rheinmetall +1,83 %, Commerzbank +1,08 %, RWE +0,98 % Flop-Werte: Infineon Technologies -1,65 %, Brenntag -0,82 %, Vonovia -0,46 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 3.993,50 PKT und gewinnt bisher +0,01 %.

Top-Werte: HENSOLDT +3,16 %, Nordex +2,44 %, Ottobock +2,07 %

Flop-Werte: Verbio -4,00 %, SILTRONIC AG -2,35 %, Evotec -2,07 %

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Der Eurozone 50 steht bei 6.215,61 PKT und gewinnt bisher +0,41 %.

Top-Werte: Rheinmetall +1,83 %, TotalEnergies +1,51 %, Adyen Parts Sociales +1,51 %

Flop-Werte: Infineon Technologies -1,65 %, Koninklijke Ahold Delhaize -1,45 %, Vinci -0,83 %

Der AT 20 steht aktuell (09:59:38) bei 6.588,02 PKT und steigt um +0,50 %.

Top-Werte: Lenzing +3,78 %, Erste Group Bank +1,28 %, Raiffeisen Bank International +1,26 %

Flop-Werte: Wienerberger -1,54 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,49 %

Der CH 20 steht aktuell (09:59:18) bei 13.853,92 PKT und steigt um +0,17 %.

Top-Werte: Logitech International +0,66 %, Swiss Re +0,44 %, Partners Group Holding +0,41 %

Flop-Werte: Sika -0,99 %, Givaudan -0,85 %

Der FR 40 steht bei 7.843,88 PKT und gewinnt bisher +0,37 %.

Top-Werte: Stellantis +2,40 %, Renault +2,34 %, TotalEnergies +1,51 %

Flop-Werte: Accor -2,08 %, ArcelorMittal -0,84 %, Vinci -0,83 %

Der SE 30 bewegt sich bei 3.274,09 PKT und steigt um +0,19 %.

Top-Werte: Nordea Bank Abp +0,91 %, Swedbank Shs(A) +0,58 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,58 %

Flop-Werte: Tele2 (B) -4,43 %, SSAB Registered (A) -1,15 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:22) bei 6.600,00 PKT und steigt um +1,85 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +6,03 %, Piraeus Port Authority +2,98 %, Allwyn +1,95 %

Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -1,78 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,08 %, Coca-Cola HBC +0,10 %