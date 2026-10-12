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    Trumps verzweifelter Putin-Diesel-Deal - erste US-Bank warnt vor KI-Blase!

    Denn faktisch reicht erstens die vereinbarte Diesel-Menge, die Putin liefern soll, nur für 15 Stunden in den USA. Zweitens sanktionieren die USA Länder, die russisches Öl kaufen - nun macht Trump das selbst

    Der verzweifelte Putin-Diesel-Deal zeigt klar, wie dramatisch die Lage für Trump vor den US-Zwischenwahlen ist! Denn faktisch reicht erstens die vereinbarte Diesel-Menge, die Putin liefern soll, nur für 15 Stunden in den USA. Zweitens sanktionieren die USA Länder, die russisches Öl kaufen - nun macht Trump das selbst und zeigt damit besonders eindrücklich, dass es ihm nicht um Prinzipien und Moral geht, sondern nur um eine billige Schlagzeile vor den US-Zwischenwahlen. Unterdessen wird der Krieg zwischen Saudi-Arabien und den Huthis zum echten Faktor in der durch den Iran-Krieg ausgelösten Energiekrise. Und mit Jeffries warnt die erste US-Großbank vor gigantischer Fehlallokation von Kapital - die KI-Modelle aus China würden das Geschäftsmodell der US-Firmen letztlich zerstören..

     

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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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