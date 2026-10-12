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Trumps verzweifelter Putin-Diesel-Deal - erste US-Bank warnt vor KI-Blase!
Denn faktisch reicht erstens die vereinbarte Diesel-Menge, die Putin liefern soll, nur für 15 Stunden in den USA. Zweitens sanktionieren die USA Länder, die russisches Öl kaufen - nun macht Trump das selbst
Der verzweifelte Putin-Diesel-Deal zeigt klar, wie dramatisch die Lage für Trump vor den US-Zwischenwahlen ist! Denn faktisch reicht erstens die vereinbarte Diesel-Menge, die Putin liefern soll, nur für 15 Stunden in den USA. Zweitens sanktionieren die USA Länder, die russisches Öl kaufen - nun macht Trump das selbst und zeigt damit besonders eindrücklich, dass es ihm nicht um Prinzipien und Moral geht, sondern nur um eine billige Schlagzeile vor den US-Zwischenwahlen. Unterdessen wird der Krieg zwischen Saudi-Arabien und den Huthis zum echten Faktor in der durch den Iran-Krieg ausgelösten Energiekrise. Und mit Jeffries warnt die erste US-Großbank vor gigantischer Fehlallokation von Kapital - die KI-Modelle aus China würden das Geschäftsmodell der US-Firmen letztlich zerstören..
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