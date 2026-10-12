Briefporto kann so stark steigen wie noch nie
- Briefversand dürfte sich so stark verteuern wie nie
- Bundesnetzagentur legt Plan zur Portoerhöhung vor
- Porto kann ab Januar 2027 um 20,35 Prozent steigen
BONN (dpa-AFX) - Der Briefversand wird sich in Deutschland aller Voraussicht nach so stark verteuern wie noch nie. Die Bundesnetzagentur veröffentlichte ihren Plan, dem zufolge das Briefporto zum Januar 2027 um 20,35 Prozent steigen kann./wdw/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 56,18 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von -16,81 %/+15,04 % bedeutet.
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Community Beiträge zu DHL Group - 555200 - DE0005552004
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DHL Global Forwarding erweitert Luftfrachtkapazitäten Asien-Europa
Die Aktie bleibt im Depot und wird weiterhin Jahr für Jahr gemolken (Stichwort Dividende).