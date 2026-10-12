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    AKTIE IM FOKUS

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    Talfahrt von Aroundtown geht weiter - Goldman stuft ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Aroundtown verliert nach Abstufung 2,4 Prozent
    • Goldman stuft Aroundtown von Neutral auf Sell ab
    • Aktien auf tiefstem Stand seit über drei Jahren
    AKTIE IM FOKUS - Talfahrt von Aroundtown geht weiter - Goldman stuft ab
    Foto: Aroundtown SA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Abstufung hat am Montag die Talfahrt der Aktien von Aroundtown verstärkt. Die Papiere des Immobilienkonzerns verloren im frühen Handel 2,4 Prozent auf 1,44 Euro. Damit waren sie im MDax unter den schwächsten Werten und notieren auf dem tiefsten Stand seit mehr als drei Jahren.

    Goldman Sachs hatte die Titel von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Höhere Finanzierungskosten dürften den Gewinn belasten, so Analyst Jonathan Kownator. Sein Kursziel für Aroundtown senkte er von 1,80 auf 1,30 Euro. Dies ist das tiefste Kursziel am Markt./ajx/mis

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    Aroundtown

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    ISIN:LU1673108939WKN:A2DW8Z
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie

    Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 30.067 auf Ariva Indikation (12. Oktober 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Aroundtown zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,6000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -30,60 %/+177,59 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Aroundtown - A2DW8Z - LU1673108939

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Aroundtown-Aktie von über 3 auf rund 1,50 Euro. Diskutiert werden Zinsrisiken, Leerverkäufe und mögliche Berliner Vergesellschaftungsrisiken bei GCP. Die Bewertung wird anhand von Mietrenditen und EPRA NTA hinterfragt. Im Fokus stehen zudem Schuldenmanagement, Anleiherückkäufe und ein mögliches Aktienrückkaufprogramm als Alternativen zur Dividende. Die Novemberzahlen werden als möglicher Wendepunkt gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Aroundtown eingestellt.

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    dpa-AFX
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