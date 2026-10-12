Talfahrt von Aroundtown geht weiter - Goldman stuft ab

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 30.067 auf Ariva Indikation (12. Oktober 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Aroundtown zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3800 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,6000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -30,60 %/+177,59 % bedeutet.