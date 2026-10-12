AKTIE IM FOKUS
Talfahrt von Aroundtown geht weiter - Goldman stuft ab
- Aroundtown verliert nach Abstufung 2,4 Prozent
- Goldman stuft Aroundtown von Neutral auf Sell ab
- Aktien auf tiefstem Stand seit über drei Jahren
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Abstufung hat am Montag die Talfahrt der Aktien von Aroundtown verstärkt. Die Papiere des Immobilienkonzerns verloren im frühen Handel 2,4 Prozent auf 1,44 Euro. Damit waren sie im MDax unter den schwächsten Werten und notieren auf dem tiefsten Stand seit mehr als drei Jahren.
Goldman Sachs hatte die Titel von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Höhere Finanzierungskosten dürften den Gewinn belasten, so Analyst Jonathan Kownator. Sein Kursziel für Aroundtown senkte er von 1,80 auf 1,30 Euro. Dies ist das tiefste Kursziel am Markt./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aroundtown Aktie
Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 30.067 auf Ariva Indikation (12. Oktober 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aroundtown Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Aroundtown zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,6000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 4,0000EUR was eine Bandbreite von -30,60 %/+177,59 % bedeutet.
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Also bei hohem Discount auf Anleihen sollten sie lieber Schuldtitel zurückkaufen als Dividende ausschütten. Entweder die Aktie zurückkaufen oder Anleiherückkäufe Dividende bringt niemandem was
Die hohen Investitionen in Hotels werden immer mehr helfen. Hoffe auf 7 Cent FFO1. Wenn Q4 dann 8 Cent bringen gibt es 14 Cent Dividende. Das wären dann über 9%.