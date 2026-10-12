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    Aufträge explodieren

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    Nordex überrascht mit Auftragsflut: Steht die Aktie vor einer Rallye?

    Nordex steigert den Auftragseingang um fast 30 Prozent. Besonders die Türkei und die USA treiben das Wachstum an. Für die angeschlagene Aktie wächst die Hoffnung.

    Aufträge explodieren - Nordex überrascht mit Auftragsflut: Steht die Aktie vor einer Rallye?
    Foto: Jens Büttner - dpa

    Der Windkraftanlagenbauer Nordex profitiert von einer kräftig steigenden internationalen Nachfrage. Im dritten Quartal 2026 legte der Auftragseingang um 29,5 Prozent auf 2.810 Megawatt (MW) zu. Im Vorjahreszeitraum waren es lediglich 2.170 MW gewesen. Besonders die Türkei, Deutschland und die USA erwiesen sich als Wachstumstreiber. Insgesamt bestellten Kunden zwischen Juli und September 427 Windkraftanlagen für Projekte in zehn Ländern. Allein aus der Türkei kamen Aufträge für mehr als 900 MW. In den USA sammelte Nordex seit Jahresbeginn bereits Bestellungen über mehr als 1,3 Gigawatt (GW) ein.

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    Auch die Neunmonatsbilanz kann sich sehen lassen: Von Januar bis September erhöhte sich das Bestellvolumen um 16,1 Prozent auf 7.733 MW. Ein Jahr zuvor waren es 6.661 MW gewesen. Der durchschnittliche Verkaufspreis je Megawatt Leistung lag im dritten Quartal bei 0,90 Millionen Euro, nach 0,93 Millionen Euro im Vorjahr. Über die ersten neun Monate stieg der Wert dagegen leicht von 0,92 auf 0,93 Millionen Euro. Nordex führt die Unterschiede vor allem auf den Projekt- und Ländermix zurück. Einen allgemeinen Preisverfall sieht das Unternehmen nicht.

    Konzernchef José Luis Blanco erwartet, dass der Anteil internationaler Aufträge weiter steigt. Gleichzeitig bleibe die Nachfrage in Deutschland und Europa hoch. Für Anleger ist das ein wichtiges Signal: Die Auftragsbücher füllen sich, während sich das Geschäft geografisch breiter aufstellt. Allerdings garantieren steigende Bestellungen noch keine höheren Gewinne. Entscheidend bleibt, wie profitabel Nordex die Projekte abarbeitet. Die Aktie hat seit ihrem Hoch Anfang Mai laut Reuters zeitweise nahezu ein Drittel ihres Wertes eingebüßt. Der kräftige Auftragsschub könnte deshalb neue Argumente für eine Erholung liefern.

    Die Aktie von Nordex ist am Montag (10:50 Uhr, MESZ) auf Tradegate 1,74 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 36,28 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,36 % und einem Kurs von 36,50EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 11:03 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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