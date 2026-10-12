DZ BANK stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Kaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 348 Euro belassen. Die Übernahme des Industrie-Software-Unternehmens PTC sei aus strategischer Sicht sinnvoll, weil das Geschäft mit margenstarken, wiederkehrenden Umsätzen im "Digital Flywheel" (digitales Ökosystem) ausgebaut werde, schrieb Robert Czerwensky in einer am Montag vorliegenden Studie. Er riet, Kursschwächen der Aktien des Elektrotechnologie-Unternehmens zum Einstieg zu nutzen./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 267EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Robert Czerwensky
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Robert Czerwensky
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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