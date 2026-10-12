DZ BANK stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 348 Euro belassen. Die Übernahme des Industrie-Software-Unternehmens PTC sei aus strategischer Sicht sinnvoll, weil das Geschäft mit margenstarken, wiederkehrenden Umsätzen im "Digital Flywheel" (digitales Ökosystem) ausgebaut werde, schrieb Robert Czerwensky in einer am Montag vorliegenden Studie. Er riet, Kursschwächen der Aktien des Elektrotechnologie-Unternehmens zum Einstieg zu nutzen./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 267EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Robert Czerwensky

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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