BERENBERG stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Gespräche hätten sich um eine höhere Profitabilität des IT-Dienstleisers gedreht, schrieb Andreas Wolf in einer Studie am Montag. Im Fokus hätten ferner die Preisinflation von Speicher-Halbleitern und generell die geschäftlichen Perspektiven gestanden./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 34,84EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 09:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Andreas Wolf

Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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