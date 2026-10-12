Thales startet die Satelliten-Offensive – mit überraschendem Partner

Metlen will seine Rolle in der europäischen Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie ausbauen. Dafür arbeitet der griechische Industriekonzern künftig mit Thales Alenia Space, ein Joint Venture zwischen Thales und Leonardo , und Thales Hellas zusammen. Die drei Unternehmen haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, um mögliche Geschäftschancen im Rahmen eines geplanten griechischen Verteidigungssatellitenprogramms vorzubereiten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Prüfung, wie die technischen Fähigkeiten und industriellen Ressourcen der Partner in ein künftiges satellitengestütztes Verteidigungskommunikationssystem für Griechenland einfließen könnten. Metlen will dabei unter anderem seine Kompetenzen im Bereich M Technologies, der wichtigste Verteidigungsfertigungszweig von Metlen in Griechenland, einbringen. Zudem sieht die Vereinbarung vor, den möglichen Einsatz der Gallium-Produktion des Konzerns in relevanten Lieferketten zu prüfen.

Das könnte über das griechische Vorhaben hinaus Bedeutung haben. Denn das von Thales Alenia Space entwickelte Satellitensystem könnte weltweit zum Einsatz kommen. Metlen hätte damit potenziell die Chance, seine Gallium-Produktion auch in internationalen Raumfahrt-Lieferketten zu positionieren. Konkrete Aufträge oder verbindliche Liefervereinbarungen nennt die Mitteilung allerdings nicht.

Sichere Kommunikation aus dem All

Thales Alenia Space soll seine Erfahrung mit sicheren Telekommunikationssatelliten und der dazugehörigen Bodeninfrastruktur beisteuern. Die vorgeschlagene Lösung basiert auf einer international etablierten Satellitenplattform, die laut Unternehmen auf Zuverlässigkeit, Widerstandsfähigkeit und eine effiziente Umsetzung ausgelegt ist.

Das System könnte Griechenland eine sichere, eigenständige und störungsresistente Kommunikation ermöglichen. Damit würde es die nationale Sicherheit und die strategische Unabhängigkeit des Landes im Weltraum stärken.

Technologie und Know-how für Griechenland

Die Kooperation verfolgt auch industriepolitische Ziele. Durch Technologietransfer und die Entwicklung neuer Kompetenzen soll die heimische Industrie stärker in den Aufbau von Raumfahrttechnologien eingebunden werden. Langfristig könnten dadurch hochwertige industrielle und technologische Fähigkeiten in Griechenland entstehen.

Noch handelt es sich jedoch um eine vorbereitende Zusammenarbeit. Die Partner wollen zunächst ausloten, wie ihre jeweiligen Kompetenzen zu einem möglichen künftigen Verteidigungssatellitensystem beitragen können. Ob daraus konkrete Aufträge und zusätzliche Umsätze für Metlen entstehen, bleibt offen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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