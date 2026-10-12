RBC stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Philips auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Eine Warnung der US-Gesundheitsbehörde (FDA) für das Ultraschalldiagnostikgerät Lumify sei negativ zu werten, schrieb Natalia Webster in einer Studie am Montag. Die Warnung bestätige ihre vorsichtige Haltung bezüglich der Qualität und der Sicherheit von Produkten des Herstellers medizintechnischer Geräte./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:18 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:18 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:18 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:18 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 21,75EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 10:01 Uhr) gehandelt.
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