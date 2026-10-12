NAGA: Unterstützung für anvisierte Wachstumsbeschleunigung

Das Management hat im laufenden Jahr diverse Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Erlöse kräftig auszuweiten. Die ersten Resultate dürften sich im Verlauf des zweiten Halbjahres zeigen.

NAGA hat den operativen Gewinn im ersten Halbjahr sehr deutlich gesteigert – um fast 50 Prozent – und erstmals in den ersten sechs Monaten einen Nettogewinn erwirtschaftet. Dabei war der Umsatz noch rückläufig, aber das soll sich jetzt ändern.

Jetzt gibt es aber bereits einen wichtigen Vertrauensbeweis, dass der Schritt gelingen könnte. Denn das Unternehmen hat mit Presto Asset und MDream zwei Investoren gefunden, die sich in der Branche gut auskennen und nun eine Wachstumsfinanzierung in Höhe von 8 Mio. US-Dollar via Wandelanleihe zur Verfügung stellen.

Als Wandlungskurs der auf drei Jahre angelegten Anleihe wurden rund 4,26 US-Dollar festgelegt. Sollten allerdings im zweiten Jahr nach der Ausgabe nicht gewisse Mindestgrößen (Umsatz 75 Mio. USD, operativer Cashflow 13,5 Mio. USD) erreicht werden, würde sich der Tauschpreis kräftig reduzieren (auf 1,50 USD) und der CEO würde zusätzlich an die Investoren ohne Gegenleistung bis zu 762,7 Tsd. Aktien übertragen.

Insgesamt ist das ein starkes Commitment zur Wachstumsstrategie des Unternehmens – sowohl vom CEO als auch von den Investoren. Damit erhöht sich aus unserer Sicht die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs, der auch für die Aktie ein positive Perspektiven bieten würde.

(aktien-global.de, erstellt 12.10.26, 09:53 Uhr, veröffentlicht 12.10.26, 10:18 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

Die The Naga Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,61 % und einem Kurs von 2,67EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.