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    Europa vor Autoflut?

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    China in der Autokrise: Verkäufe brechen ein, Exporte explodieren

    Chinas Autoverkäufe brechen um 28 Prozent ein. Selbst Elektroautos schwächeln. Während die Exporte boomen, geraten VW und andere Hersteller unter Druck.

    Für Sie zusammengefasst
    Europa vor Autoflut? - China in der Autokrise: Verkäufe brechen ein, Exporte explodieren
    Foto: Midjourney (KI) - Midjourney (KI)

    Chinas Automarkt steckt tief in der Krise. Ausgerechnet zum Auftakt der traditionellen Verkaufshochsaison sind die Pkw-Verkäufe im September gegenüber dem Vorjahr um 28,1 Prozent auf 1,63 Millionen Fahrzeuge eingebrochen. Es ist bereits der zwölfte Monat in Folge mit rückläufigen Absatzzahlen. Im August hatte das Minus noch bei 23,7 Prozent gelegen. Besonders stark leidet die Nachfrage nach Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor. Hohe Ölpreise, die schwache Konsumstimmung und der anhaltende Preiskampf halten viele Käufer zurück. Hinzu kommen steigende Kosten für Speicherchips, die die Markteinführung neuer Modelle erschweren.

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    Selbst Elektroautos können den Absturz nicht stoppen. Zwar erreichten Fahrzeuge mit alternativen Antrieben, darunter reine Elektroautos und Plug-in-Hybride, im September einen Rekordmarktanteil von 67 Prozent. Doch auch ihre Verkäufe gingen um rund 17 Prozent auf 1,08 Millionen Fahrzeuge zurück. Während das Geschäft im Heimatmarkt einbricht, setzen die Hersteller verstärkt auf Exporte. Im September schnellten die chinesischen Pkw-Ausfuhren um mehr als 73 Prozent auf rund 923.000 Fahrzeuge nach oben. Die Exporte von Elektroautos und Plug-in-Hybriden legten sogar um 163,5 Prozent zu.

    Allerdings drohen neue Hindernisse. China und die EU haben sich auf eine Begrenzung chinesischer Hybridauto-Exporte verständigt. Die Regelung könnte die Lieferungen nach Europa erheblich einschränken. Auch deutsche Hersteller geraten unter Druck. Volkswagen meldete am Montag für das dritte Quartal einen Absatzeinbruch von 38,5 Prozent in China. Weltweit gingen die Auslieferungen um 14,3 Prozent zurück. Eine schnelle Erholung ist nicht in Sicht. Der Branchenverband CPCA rechnet auch im Oktober mit schwacher Nachfrage. Für BYD, Geely, NIO und andere chinesische Hersteller werden Auslandsmärkte damit immer wichtiger. Doch der zunehmende internationale Wettbewerb und neue Handelsbarrieren könnten die Margen belasten.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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