Starinvestor Chris Hohn setzt nur auf die stärksten Burggräben und schlägt damit den Markt seit Jahren
Sir Christopher Hohn gehört zu den einflussreichsten Hedgefonds-Managern der Welt. Der britische Investor hat mit TCI Fund Management ein Anlageimperium aufgebaut, das auf einer vergleichsweise einfachen Idee beruht: Nicht die Unternehmen mit dem größten Wachstumspotenzial sind zwangsläufig die besten Investments, sondern jene, die ihre wirtschaftliche Vormachtstellung über Jahrzehnte verteidigen können. Entscheidend sind sogenannte Moats, also dauerhafte Wettbewerbsvorteile, die Konkurrenten auf Abstand halten und Unternehmen eine hohe Preissetzungsmacht sichern.
Hohn setzt dabei auf eine ungewöhnliche Kombination aus langfristigem Investieren, konzentrierten Beteiligungen und aktivistischem Engagement. Er sucht erstklassige Unternehmen, ist aber keineswegs bereit, deren Management alles durchgehen zu lassen. Wenn er überzeugt ist, dass Vorstände Kapital verschwenden oder strategisch falsche Entscheidungen treffen, greift er ein. Dieser Ansatz hat ihn zu einem der erfolgreichsten und zugleich umstrittensten Investoren der Finanzbranche gemacht.
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