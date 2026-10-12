🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBunge Global AktievorwärtsNachrichten zu Bunge Global

    Besonders beachtet!

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bunge Global Aktie weiter auf Talfahrt - 12.10.2026

    Am 12.10.2026 ist die Bunge Global Aktie, bisher, um -4,97 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bunge Global Aktie.

    Besonders beachtet! - Bunge Global Aktie weiter auf Talfahrt - 12.10.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Bunge Global ist ein führendes Agribusiness-Unternehmen, das sich auf die Verarbeitung und den Handel von Agrarrohstoffen spezialisiert hat. Hauptprodukte sind Ölsaaten und Getreide. Es hat eine starke Marktstellung mit globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind ADM, Cargill und Louis Dreyfus. Bunge zeichnet sich durch eine effiziente Lieferkette und Innovationskraft aus.

    Bunge Global Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 12.10.2026

    Die Bunge Global Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,97 % auf 91,47. Damit verliert die Aktie -4,78  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,86 %, geht es heute bei der Bunge Global Aktie nach unten. Was sollten Anleger jetzt beachten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    7.300,72€
    Basispreis
    4,69
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8.338,47€
    Basispreis
    4,68
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Bunge Global Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -8,77 % hinnehmen.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Allein seit letzter Woche ist die Bunge Global Aktie damit um -3,60 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,44 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Bunge Global eine positive Entwicklung von +20,51 % erlebt.

    Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,27 % geändert.

    Bunge Global Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,60 %
    1 Monat -13,44 %
    3 Monate -8,77 %
    1 Jahr +31,43 %
    Stand: 12.10.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur Bunge Global Aktie

    Es gibt 209 Mio. Bunge Global Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,06 Mrd.EUR € wert.

    Bunge Global Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Bunge Global Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bunge Global Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bunge Global

    -4,95 %
    -3,50 %
    -13,36 %
    -8,68 %
    +31,56 %
    -7,99 %
    ISIN:CH1300646267WKN:A3EYCJ
    Bunge Global direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Bunge Global Aktie weiter auf Talfahrt - 12.10.2026 Am 12.10.2026 ist die Bunge Global Aktie, bisher, um -4,97 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bunge Global Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     