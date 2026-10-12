Bunge Global Aktie weiter auf Talfahrt - 12.10.2026

Die Bunge Global Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,97 % auf 91,47€. Damit verliert die Aktie -4,78 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,86 %, geht es heute bei der Bunge Global Aktie nach unten. Was sollten Anleger jetzt beachten?

Bunge Global ist ein führendes Agribusiness-Unternehmen, das sich auf die Verarbeitung und den Handel von Agrarrohstoffen spezialisiert hat. Hauptprodukte sind Ölsaaten und Getreide. Es hat eine starke Marktstellung mit globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind ADM, Cargill und Louis Dreyfus. Bunge zeichnet sich durch eine effiziente Lieferkette und Innovationskraft aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Bunge Global Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -8,77 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Bunge Global Aktie damit um -3,60 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,44 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Bunge Global eine positive Entwicklung von +20,51 % erlebt.

Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,27 % geändert.

Bunge Global Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,60 % 1 Monat -13,44 % 3 Monate -8,77 % 1 Jahr +31,43 %

Informationen zur Bunge Global Aktie

Stand: 12.10.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 209 Mio. Bunge Global Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,06 Mrd.EUR € wert.

Bunge Global Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Bunge Global Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bunge Global Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.