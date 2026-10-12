Nasdaq-Aktie nähert sich Dreijahreshoch – Aufwärtstrend intakt

Am 12. Oktober 2026 schloss die Nasdaq-Aktie bei 84,00. Damit liegt sie nur 3,53 Prozent unter ihrem Dreijahreshoch und 85,80 Prozent über dem Dreijahrestief. Nach dem Rücksetzer auf 77,30 Mitte September hat sich das Chartbild wieder verbessert. Der jüngste Anstieg führt den Titel erneut in Richtung der Hochpunkte vom August, ohne bislang einen neuen Höchststand zu markieren.

Die Nasdaq Inc. Aktie hat in den vergangenen drei Jahren deutlich zugelegt. Seit Oktober 2023 beträgt das Kursplus rund 80 Prozent. Das Dreijahrestief lag am 27. Oktober 2023 bei 45,21. Anschließend führte der Aufwärtstrend über mehrere Etappen bis zum Dreijahreshoch von 87,07 am 16. Januar 2026. Allerdings blieb die Entwicklung von kräftigen Korrekturen geprägt: Im Februar 2026 fiel der Schlusskurs auf 66,57, bevor eine erneute Erholung einsetzte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie stützt das positive Chartbild

Die 200-Tage-Linie liegt bei rund 77,99, berechnet als einfacher Durchschnitt der letzten 200 Schlusskurse. Der aktuelle Kurs notiert damit 7,71 Prozent darüber. Dieser Abstand spricht für eine positive längerfristige Trendposition. Solange die Aktie oberhalb des Durchschnitts bleibt, ist die Erholung charttechnisch untermauert; ein Rückfall darunter würde das Bild eintrüben.

Unterstützungen und Widerstände im Blick

Eine erste Unterstützungszone liegt zwischen 81,00 und 81,80, wo sich zuletzt mehrfach Schlusskurse bündelten. Darunter rückt der Bereich um 77,30 bis 77,40 als September-Tiefzone in den Fokus. Auf der Oberseite bilden die August-Hochpunkte zwischen 84,70 und 85,70 eine Widerstandszone. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den Weg zum Dreijahreshoch bei 87,07 öffnen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nasdaq Inc. Aktie Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 87,57 $ , was einem Rückgang von -6,49% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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