ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Nordex auf 'Buy' - Lobt Auftragseingang
- Jefferies bestätigt Nordex auf „Buy“, Kursziel 60 Euro
- Nordex meldet starken Auftragseingang im dritten Quartal
- Anlagenleistung fast 30 Prozent über Vorjahreswert
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse attestierte dem Hersteller von Windkraftanlagen in einer ersten Reaktion am Montag einen starken Auftragseingang im dritten Quartal. Die Gesamtleistung der bestellten Anlagen liege um fast 30 Prozent über dem Wert des Vorjahresquartals und um 13 Prozent über der Konsensschätzung./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 36,44 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -0,94 %/+65,11 % bedeutet.
Analyst:
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während der Kurs im sommerlich dünnen MDAX-Handel von den bekannten algorithmischen Systemen gestern exakt an der Keilspitze bei 40,72 EUR kontrolliert gedeckelt wurde, um den charttechnischen Ausbruch zu sabotieren, brennt im realen Sektor lichterloh die Hütte.
Wer gestern Abend die ARD-Sondersendung bei Plusminus verfolgt hat, sah die nackte, ungeschönte Bestätigung dessen, was wir hier seit Wochen investigativ sezieren. Die europäische Offshore-Euphorie auf dem Meer steht vor einem historischen, strukturellen Trümmerfeld:
- Der BP-Milliarden-Kollaps: Die BP-Tochter Jera Nex BP wirft in der deutschen Nordsee komplett das Handtuch. Das operative Personal im Hamburger Büro wurde entlassen, die 4-Gigawatt-Megaprojekte (Oceanbeat East & West) sind de facto gestoppt. BP versucht verzweifelt, die Flächen, für die sie 2023 astronomische 6,8 Milliarden Euro geboten hatten, an den Bund zurückzugeben. Die Zins- und Lieferketten-Kosten haben das maritime Projekt kalkulatorisch pulverisiert.
- Die 2-Milliarden-Strompreis-Falle: Der Ausfall von 4 GW Offshore-Leistung entspricht dem Wegfall von 3 bis 4 großen Kernkraftwerken. Die wirtschaftliche Konsequenz ab 2032: Eine Erhöhung der Stromeinkaufskosten von mindestens 2 Milliarden Euro pro Jahr für Industrie und Verbraucher. Zudem drohen den Übertragungsnetzbetreibern bis zu 30 Milliarden Euro Fehlinvestitionen für Netzanbindungen, die ins Leere laufen. Die Netzentgelte im Inland werden die Quittung ausstellen.
- Das Vestas-Mahnmal: Während die dänische Konkurrenz mit schweren Materialschäden bei ihren Offshore-Flaggschiffen kämpft (der gebrochene Riesen-Flügel beim EnBW-Projekt He Dreiht lässt grüßen), zeigt sich die enorme strategische Weitsicht des Hamburger Managements.
Die erzwungene Onshore-Renaissance:
Die Bundesregierung steht mit dem Rücken zur Wand. Das Ziel von 80 % Ökostrom bis 2030 ist ohne den maritimen Ausbau maustot. Die einzige Rettung: Der Fokus MUSS radikal auf den Wind an Land (Onshore) verschoben werden, weil dieser deutlich schneller und kostengünstiger realisierbar ist. Die Onshore-Lobby diktiert bereits die Bedingungen: Im Kabinettsentwurf zur EEG-Novelle 2027 wurden bereits zusätzliche 12 Gigawatt Ausschreibungsvolumen für Wind an Land verankert! Flankiert von einer massiven 5.000-Megawatt-Sonderausschreibung im Oktober. Die EEG-Novelle ist eben noch lange nicht in Stein gemeißelt!
Lassen Sie die Shorter im dünnen Markt um Cent-Beträge schachern und sich von den einsamen 36-Euro-Modellen der RBC nicht ins Bockshorn jagen. Das fundamentale Onshore-System steht auf bombenfestem Boden, während die Konkurrenz im Meer versinkt. Mit einem bis 2028 voll ausgelasteten 18,4-Milliarden-Backlog im Rücken läuft das Getriebe unaufhaltsam weiter.
Ich nutze die verbleibende Urlaubszeit, um das dichte Material kaufmännisch final zu strukturieren.
Am Montag, den 05.10.2026 wird die Schublade geöffnet. Dann erscheint die exklusive Sonderedition: Der Offshore-Kollaps & Die Onshore-Renaissance
hier auf diesem Kanal. Pünktlich zum Start in den goldenen Oktober.
Bis dahin: Stoßfestes Aussitzen, die Zügel lang lassen und den Kopf frei halten!
Beste Grüße,
moneyonstreet
Nordex steigert im zweiten Quartal das Ebitda auf 224 Mio. Euro (mehr als verdoppelt) und den Umsatz um gut 16% auf rund 2,2 Mrd. Euro, jeweils über den von dem Unternehmen befragten Analystenerwartungen. Der Auftragseingang wächst um knapp ein Drittel; die Jahresprognose wird bestätigt, und CEO José Luis Blanco sieht das Unternehmen auf Kurs zum mittelfristigen Margenziel von 10–12% (Marge zum Halbjahr: 9,4%). (stock3)