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    Preisschock für Verbraucher

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    DHL-Hammer: Briefporto soll um 20 Prozent steigen – Kunden zahlen drauf!

    Die Deutsche Post könnte das Briefporto 2027 um über 20 Prozent erhöhen. Hintergrund sind sinkende Briefmengen und steigende Kosten. DHL könnte profitieren.

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    Preisschock für Verbraucher - DHL-Hammer: Briefporto soll um 20 Prozent steigen – Kunden zahlen drauf!
    Foto: Stefan Sauer - dpa

    Der nächste Preisschock für Verbraucher kündigt sich an: Die Deutsche Post könnte das Briefporto ab Januar 2027 um mehr als 20 Prozent erhöhen. Die Bundesnetzagentur hat am Montag einen entsprechenden Vorschlag veröffentlicht. Es wäre die stärkste Portoerhöhung in der Geschichte des Unternehmens. Konkret sieht die Regulierungsbehörde einen durchschnittlichen Preiserhöhungsspielraum von 20,35 Prozent für Privatkundenbriefe vor. Bei Paketen könnten die Preise um 10,72 Prozent steigen. Für einen Standardbrief, der derzeit 95 Cent kostet, wären damit künftig rechnerisch rund 1,14 Euro fällig. Je nach endgültiger Preisgestaltung könnte das Porto sogar auf 1,15 Euro steigen.

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    Hintergrund ist der dramatische Rückgang des Briefaufkommens. Während 2005 in Deutschland noch rund 16,9 Milliarden Briefe verschickt wurden, waren es 2025 nur noch etwa 9,4 Milliarden. Die zunehmende Digitalisierung macht dem klassischen Briefgeschäft schwer zu schaffen.

    Gleichzeitig bleiben die Kosten für Personal, Zustellung und Infrastruktur hoch. Die Deutsche Post muss weiterhin ein flächendeckendes Zustellnetz betreiben, obwohl immer weniger Sendungen darüber transportiert werden. Der Konzern hatte allerdings noch stärkere Preisanpassungen gefordert. Die Bundesnetzagentur blieb unter diesen Vorstellungen und berücksichtigte bestimmte geltend gemachte Kostensteigerungen nicht.

    Was bedeutet das für die DHL-Aktie?

    Für den Mutterkonzern DHL Group könnten die höheren Portopreise eine wichtige Entlastung bringen. Steigende Erlöse je Sendung helfen, die rückläufigen Briefmengen zumindest teilweise auszugleichen. Allerdings bleibt offen, wie stark sich die Preissteigerungen tatsächlich auf den Gewinn auswirken. Die geplanten Tarife sollen für die Jahre 2027 und 2028 gelten. Bis zum 30. Oktober können Unternehmen, Wettbewerber und Verbraucherschützer Stellung nehmen. Die endgültige Entscheidung der Bundesnetzagentur wird im November erwartet. Erst danach kann die Deutsche Post ihre konkreten Portopreise zur Genehmigung vorlegen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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