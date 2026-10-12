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    AKTIE IM FOKUS

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    Flatexdegiro nach Abstufung durch Deutsche Bank unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Flatexdegiro verliert nach Abstufung ein Prozent
    • Deutsche Bank sieht schwächeres Kundenwachstum
    • Barclays bleibt bei Overweight und wartet auf Zahlen
    AKTIE IM FOKUS - Flatexdegiro nach Abstufung durch Deutsche Bank unter Druck
    Foto: 641210013

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Abstufung durch Deutsche Bank Research hat die Aktien von Flatexdegiro am Montag belastet. Am Vormittag verloren sie im MDax der mittelgroßen Unternehmen ein Prozent auf 25,80 Euro. Damit setzte sich die jüngste Talfahrt für den Online-Broker nach kurzzeitiger Stabilisierung fort, hielten sich aber über dem Zwischentief der Vorwoche. Im laufenden Jahr haben die Aktien fast ein Drittel an Wert eingebüßt.

    Mengxian Sun von der Deutschen Bank stufte Flatexdegiro von "Buy" auf "Hold" ab und schrieb von einer Abschwächung des Kundenwachstums. Gleichzeitig normalisierten sich die Handelsaktivitäten der Nutzer und deren Barbestände. Zunehmender Wettbewerb drohe die Kosten für die Gewinnung neuer Kunden beim Online-Broker nach oben zu treiben. Das Kursziel senkte der Analyst von 46 auf 31 Euro, sieht also weiterhin Luft nach oben.

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    Die britische Investmentbank Barclays senkte derweil zwar das Kursziel für Flatexdegiro von 45 auf 44 Euro, beließ die Einstufung aber auf "Overweight". Man werde beim deutschen Online-Broker wohl auf die Jahreszahlen warten müssen, um Fragen zu Strategie und Kundenwachstum beantwortet zu bekommen, schrieb Grace Dargan in seiner Studie. Mit Blick auf den Umsatzplan für 2026 gebe es Spielraum nach oben./niw/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie

    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 30.025 auf Ariva Indikation (12. Oktober 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +19,69 %/+89,19 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kritisch gesehene September-KPIs und den steilen Abwärtstrend. Nach dem Bruch einer Kreuzunterstützung werden weitere Verluste oder eine Bärenfalle diskutiert. Die Gegenbewegung zeigt keine bullische RSI-Divergenz. ODDO BHF senkt das Kursziel von 42 auf 31 Euro (Neutral), Goldman Sachs zuletzt auf 48 Euro (Buy). Goldman hatte zuvor wegen hoher Zinsabhängigkeit den Bewertungsmultiplikator reduziert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber flatexDEGIRO eingestellt.

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    dpa-AFX
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