AKTIE IM FOKUS
Flatexdegiro nach Abstufung durch Deutsche Bank unter Druck
- Flatexdegiro verliert nach Abstufung ein Prozent
- Deutsche Bank sieht schwächeres Kundenwachstum
- Barclays bleibt bei Overweight und wartet auf Zahlen
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Abstufung durch Deutsche Bank Research hat die Aktien von Flatexdegiro am Montag belastet. Am Vormittag verloren sie im MDax der mittelgroßen Unternehmen ein Prozent auf 25,80 Euro. Damit setzte sich die jüngste Talfahrt für den Online-Broker nach kurzzeitiger Stabilisierung fort, hielten sich aber über dem Zwischentief der Vorwoche. Im laufenden Jahr haben die Aktien fast ein Drittel an Wert eingebüßt.
Mengxian Sun von der Deutschen Bank stufte Flatexdegiro von "Buy" auf "Hold" ab und schrieb von einer Abschwächung des Kundenwachstums. Gleichzeitig normalisierten sich die Handelsaktivitäten der Nutzer und deren Barbestände. Zunehmender Wettbewerb drohe die Kosten für die Gewinnung neuer Kunden beim Online-Broker nach oben zu treiben. Das Kursziel senkte der Analyst von 46 auf 31 Euro, sieht also weiterhin Luft nach oben.
Die britische Investmentbank Barclays senkte derweil zwar das Kursziel für Flatexdegiro von 45 auf 44 Euro, beließ die Einstufung aber auf "Overweight". Man werde beim deutschen Online-Broker wohl auf die Jahreszahlen warten müssen, um Fragen zu Strategie und Kundenwachstum beantwortet zu bekommen, schrieb Grace Dargan in seiner Studie. Mit Blick auf den Umsatzplan für 2026 gebe es Spielraum nach oben./niw/mis
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie
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flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.
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Ich muss zugeben, dass ich diese Einschätzung ein Stück weit teile. Und dass es mir schon öfter aufgefallen ist, dass sich der Schnurrer immer wieder auf den Hochs meldet, um zum Kaufen aufzurufen. Statt z.B. an Tagen wie heute, wo sich die Aktie in einem Unterstützungsbereich befindet, von wo aus sie wieder hochlaufen könnte.
Tja, was soll man raten. Vielleicht ein kleiner Erfahrungsbericht von mir.