Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 33-2026

- Anzeige/Werbung – Diese Ausgabe erscheint im Namen von Banyan Gold, Blue Moon Metals, Equinox Gold, GoGold Resources, Millennial Potash, Mogotes Metals, Osisko Gold Group, Silver Tiger Metals und Uranium Royalty, Unternehmen, mit denen die SRC swiss resource capital AG (SRC AG) bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller/Verbreiter: SRC AG, Marc Ollinger, Analyst und Manager Communication. Erstveröffentlichung: 06.10.2026, 16:00, Zürich/Europa

Geschätzte Leserschaft,

aktuell kommt für Gold, Silber und insbesondere die Minenaktien einiges zusammen: Der erneut deutlich gestiegene Ölpreis schürt Inflationsängste und erhöht über Diesel, Energie, Chemikalien und Transport die Kosten der Produzenten. Gleichzeitig sind die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen auf rund 5,2 % gestiegen, der Markt preist weitere Zinserhöhungen der Fed ein und der US-Dollar hat deutlich aufgewertet. Der Dollar-Index notiert mit rund 101 Punkten nahe einem Zwei-Monats-Hoch. Höhere Renditen plus ein stärkerer Dollar sind kurzfristig Gift für Gold und Silber – entsprechend kräftig fällt manchmal die aktuelle Korrektur aus.

Doch genau hier lohnt sich der Blick auf die fundamentalen Fakten! Denn trotz höherer Kosten verdienen viele Gold- und Silberproduzenten bei den heutigen Metallpreisen so viel Geld wie selten zuvor. Gold notiert selbst nach der jüngsten Korrektur noch bei über 4.100 US-Dollar je Unze. Steigende Energiekosten drücken zwar auf die Margen – sie werden durch das außergewöhnlich hohe Goldpreisniveau bislang aber mehr als aufgefangen. Gleichzeitig verschwinden die strukturellen Treiber für Edelmetalle nicht: hohe Staatsverschuldung, anhaltender Inflationsdruck, geopolitische Unsicherheit und ein zunehmend schwieriger geldpolitischer Spagat der Notenbanken.

Korrekturen gehören zu jedem Bullenmarkt – und genau sie schaffen Chancen! Während sich der Markt aktuell auf Ölpreis, Zinsen und Dollar konzentriert, werden zahlreiche Qualitätsunternehmen deutlich stärker abgestraft, als es ihre fundamentale Entwicklung rechtfertigt. Für langfristig orientierte Anleger kann genau dies die Gelegenheit sein, starke Gold- und Silberaktien nochmals günstiger einzusammeln, bevor der nächste Aufwärtstrend beginnt. Ein spannendes Beispiel dafür ist unsere heutige Aktie der Woche Osisko Gold Group, ehemals Osisko Development, die zuletzt mit ihrem Cariboo Gold Project eine ganze Reihe wichtiger Fortschritte vermelden konnte.

Bleiben Sie gut informiert!

Ihr Marc Ollinger und das SRC-Team

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Aktie im Fokus

Osisko Gold will bis zu 600 Millionen US$ einnehmen

Die Osisko Gold Group gab jüngst ihre Absicht bekannt, vorrangig besicherte Schuldverschreibungen mit einem Zinssatz von 9,25% und einem Gesamtnennwert von 600 Millionen US-Dollar und Fälligkeit im Jahr 2031 anzubieten und zu verkaufen, um den Bau des Cariboo-Goldprojekts in British Columbia, Kanada voranzutreiben.

News: Osisko Gold gibt Konditionen für auf 600 Millionen US-Dollar aufgestockte Emission vorrangig besicherter Schuldverschreibungen bekannt

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Unternehmensnews

Blue Moon Metals erwirbt hochkarätige Kupfer-Gold-VMS-Lagerstätte Turner

Turner ist eine ehemals produzierende vulkanische Massivsulfid-Lagerstätte, die nahe der Grenze zwischen Oregon und Kalifornien liegt und Blue Moon Metals rund 31 Millionen US$ kostet.

News: Blue Moon erwirbt die Kupfer-Gold-VMS-Lagerstätte Turner, um sein „Hub-and-Spoke“-Modell für kritische Mineralien im Westen der USA weiter voranzutreiben

Equinox Gold zahlt Wandelanleihe vorzeitig zurück

Equinox hat beschlossen hat, sein Recht zur Rückzahlung aller ausstehenden 4,75 %-Wandelanleihen mit einem Gesamtnennbetrag von 172,5 Millionen US-Dollar, fällig am 15. Oktober 2028, auszuüben.

News: Equinox Gold gibt die Rückzahlung seiner ausstehenden 4,75 %-Wandelanleihen bekannt Fälligkeit im Oktober 2028

GoGold Resources gibt bei Los Ricos South gas!

Die Bauarbeiten bei Los Ricos South laufen auf Hochtouren. Die Rodungsarbeiten sind weit fortgeschritten, mehr als 150 Auftragnehmer sind vor Ort im Einsatz, und alle Bestellungen für Ausrüstung mit langer Lieferzeit wurden bereits aufgegeben.

News: GoGold treibt den Bau von Los Ricos South voran

Mogotes Metals verkündet drastische Erweiterung der Explorationspläne

Das Unternehmen stellte jüngst seine Explorationspläne für die nächsten 12 Monate für das Projekt „Filo Sur“ in Argentinien und Chile, das Projekt „Beskauga“ in Kasachstan und das Projekt „Copper Cliff“ in Montana, USA, vor.

News: Mogotes gibt einen Überblick über die Explorationspläne für 2026–2027

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

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Börsenplätze: Stuttgart EUWAX | L&S Lang und Schwarz | SIX Swiss Exchange Schweiz

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WKN: LS9PQA

Mehr Infos unter: https://www.resource-capital.ch/de/ueber-uns/src-mining-special-situat ...

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Quellen:

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Interessen/Vergütung (SRC):

Vergütung durch die oben genannten Mandats-Emittenten; eigene Positionen < 0,5 %: ja, über „SRC Mining Special Situations Zertifikat“; Netto-Positionen ≥ 0,5 %: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine. Anteil im SRC Mining Special Situations Zertifikat < 0,5 %.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen:

Unternehmensmeldungen/Präsentationen, historische Daten/Reports; qualitative Einordnung; keine Bewertungsmodelle.

Update-Policy & Abweichungen:

Kein Update geplant.

Hinweis § 86 WpHG:

Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (u. a. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Wesentliche Risiken:

Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt.

Hinweis:

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