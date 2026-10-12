RBC stuft BNP PARIBAS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas vor Zahlen zum dritten Quartal von 109 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen begründete das niedrigere Kursziel in einer Studie am Montag mit niedrigeren Schätzungen für das Segment spezialisierte Finanzdienste. Der implizite Abschlag auf die Aktien der Bank in Relation zum Ertragspotenzial sei der höchste seit geraumer Zeit. Zur Schließung dieses Abschlags brauche es aber mehr Klarheit über die politische und fiskalische Situation in Frankreich./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 14:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 14:09 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 90,38EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 11:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 109

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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