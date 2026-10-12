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    Am 3. November kann es krachen

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    US-Midterms: BofA sieht für Aktien ein brutales Entweder-oder

    Die US-Midterms könnten für Anleger zur Zerreißprobe werden. Die Bank of America sieht je nach Machtverteilung im Kongress zweistellige Gewinne – oder einen heftigen Rückschlag.

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    Am 3. November kann es krachen - US-Midterms: BofA sieht für Aktien ein brutales Entweder-oder
    Foto: Aaron Schwartz - Sipa USA

    Ein Machtwechsel im US-Kongress könnte nach Einschätzung der Bank of America kräftige Spuren an der Börse hinterlassen. Michael Hartnett, Chefstratege der Bank, hält bei einem Sieg der Demokraten in beiden Kammern einen Rückgang der US-Aktien um mehr als 10 Prozent für möglich. Hintergrund ist die wachsende Wahrscheinlichkeit eines solchen Szenarios an Prognosemärkten: Laut MarketWatch lag sie zuletzt bei 64 Prozent, nach weniger als 50 Prozent vor einem Monat. Diese Marktpreise sind allerdings keine Wahlergebnisse, sondern spiegeln lediglich aktuelle Erwartungen der Teilnehmer wider.

    Hartnett begründet seine vorsichtige Haltung mit möglichen Folgen für Steuern, Regulierung und Unternehmensgewinne. Eine demokratische Mehrheit könnte zudem die politischen Spielräume von Präsident Donald Trump in seinen letzten beiden Amtsjahren deutlich einschränken. Besonders aufmerksam verfolgt Hartnett, was das für den KI-Investitionsboom bedeuten würde, der einen großen Teil der jüngsten Börsenrallye getragen hat. Höhere Abgaben oder strengere Regeln könnten nach seiner Einschätzung die Bereitschaft zu weiteren milliardenschweren Investitionen bremsen.

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    Das Gegenstück ist fast ebenso deutlich. Sollten die Republikaner den Senat behalten, obwohl sie das Repräsentantenhaus verlieren, sieht Hartnett ein Plus von mehr als 5 Prozent für US-Aktien als möglich an. Der Grund wäre politischer Stillstand: Größere Gesetzesänderungen wären schwerer durchzusetzen, während der KI-Boom und die Sonderstellung des US-Dollars weiterlaufen könnten. Für einen vollständigen republikanischen Wahlsieg sieht er sogar Kursgewinne von 10 Prozent oder mehr – dieses Szenario wurde an Prognosemärkten zuletzt allerdings nur mit rund 9 Prozent gehandelt.

    Hartnett erwartet bei einem demokratischen Durchmarsch zugleich einen schwächeren US-Dollar und fallende Renditen von US-Staatsanleihen. Außerhalb der USA sieht er Chancen vor allem in Lateinamerika. Der brasilianische Bovespa war vergangene Woche bereits um rund 13 Prozent gestiegen, während lateinamerikanische Aktien trotz der Rallye noch etwa 35 Prozent unter ihrem Rekord von 2008 liegen.

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    Für Anleger liegt die entscheidende Botschaft damit weniger in einer einzelnen Wahlprognose als in der enormen Spannweite der möglichen Marktreaktion: Je nach Ausgang der Zwischenwahlen reicht Hartnetts Szenario von mehr als 10 Prozent Minus bis zu mehr als 10 Prozent Plus. Genau deshalb könnte der 3. November für die Börsen weit mehr werden als nur ein politischer Termin.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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