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    Zwei Aktien im Check

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    Bei diesen Aktien haben Insider jetzt zugeschlagen!

    Ende September haben bei Oracle und American Express Insider zugeschlagen. Zeit, sich die Aktien näher anzuschauen.

    Für Sie zusammengefasst
    Zwei Aktien im Check - Bei diesen Aktien haben Insider jetzt zugeschlagen!
    Foto: Jerome - stock.adobe.com

    American Express

    Deborah Majoras und Christopher Young, beide Verwaltungsratsmitglieder, haben je 58 und 128 Aktien hinzugekauft.

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    Wie sieht mit der Aktie aus?

    Der Aktienkurs von American Express bewegt sich unter den wichtigen gleitenden 50er- und 200er-Durchschnitten.

    Was zusätzlich erschwerend auf das Unternehmen zukommt: Die US-Bankenaufsicht verhängte gegen American Express eine Geldstrafe von 350 Millionen US-Dollar.

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    Es wurde festgestellt, dass die Programme des Kreditinstituts zur Aufdeckung potenzieller Geldwäsche unzureichend waren und dem Unternehmen möglicherweise Milliarden von US-Dollar an verdächtigen Aktivitäten entgangen sind.

    Auf Jahressicht haben die Papiere von American Express nur knapp 1 Prozent gewinnen können. Jetzt gibt es erste Anzeichen einer Stabilisierung, aber noch kein bestätigtes Umkehrsignal: Die Anteilsscheine von American Express liegen erst knapp 6 Prozent über ihrem Jahrestief.

    American Express

    +0,02 %
    +1,87 %
    -4,00 %
    -12,26 %
    -5,24 %
    +106,12 %
    +75,31 %
    +395,85 %
    +2.482,29 %
    ISIN:US0258161092WKN:850226
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    Oracle

    Ein positives Signal hat auch Stephen H. Rusckowski, Verwaltungsratsmitglied bei Oracle gesetzt.  Er kaufte Ende September 25.000 Aktien von Oracle.

    Auch die Papiere von Oracle haben nach der großen Begeisterung um den Ausbau der KI-Infrastruktur erst gewonnen, sind dann aber stark gefallen. Die Sorgen: Je mehr Oracle fremdfinanziert, desto mehr Geld muss künftig für Zinsen und Rückzahlungen aufgewendet werden. 

    Oracle

    +4,21 %
    -0,98 %
    -10,03 %
    -2,62 %
    -52,87 %
    +28,55 %
    +49,92 %
    +263,87 %
    +50.400,00 %
    ISIN:US68389X1054WKN:871460
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    Im September kam dann zu einem Knall: Bei dem Bau des Mega-Rechezentrums "Project Jupiter" kommt es zu erheblichen Verzögerungen im Bau. Oracle muss aber solche Projekte rechtzeitig fertigstellen, um die Investitionen über langfristige Cloud-Verträge zurückverdienen. Wenn ein Rechenzentrum später ans Netz geht, entstehen Verzögerungen bei den Einnahmen, zugleich laufen aber Finanzierungskosten weiter.

    Beonders beachtenswert sind bei American Express die Quartalszahlen am 23. Oktober, und ob der regulatorische Gegenwind nur ein laues Lüftchen ist. Bei Oracle sollte man stark auf die Entwicklung des Cashflows achten.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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