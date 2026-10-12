JEFFERIES stuft Tesla auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesla vor Zahlen zum dritten Quartal von 350 auf 400 US-Dollar angehoben, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Die nicht zum Autosegment zählenden Aktivitäten des Tech-Konzerns zeigten eine gewisse Beschleunigung, schrieb Philippe Houchois am Montag zur Begründung des höheren Kursziels. Im Autogeschäft dürfte Tesla derweil im dritten Jahresviertel rund fünf Milliarden US-Dollar an Barmitteln verbraucht haben. Das Interesse richte sich allerdings auf eine mögliche Fusion von Tesla und SpaceX./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 19:32 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 19:32 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 19:32 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 19:32 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 342EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 11:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philippe Houchois
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 400
Kursziel alt: 350
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Philippe Houchois
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 400
Kursziel alt: 350
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
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