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    AKTIE IM FOKUS 2

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    Nordex vom Februar-Tief weiter erholt nach Auftragseingang

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordex-Aktien erholen sich nach starken Aufträgen
    • Bestellungen liegen fast 30 Prozent über Vorjahr
    • Mehr Bestellungen gleichen sinkende Preise mehr als aus
    AKTIE IM FOKUS 2 - Nordex vom Februar-Tief weiter erholt nach Auftragseingang
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    (Neu: mehr Details und Analystenstimmen)

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere von Nordex haben sich am Montag nach überraschend guten Auftragseingängen des Windturbinenherstellers von ihrem in der Vorwoche erreichten Tiefstand seit Ende Februar weiter erholt. Sie gewannen im kaum veränderten Index der mittelgroßen Werte, dem MDax , zuletzt 3,1 Prozent auf 36,50 Euro, nachdem sie bereits am Freitag um 3 Prozent höher aus dem Handel gegangen waren. Nordex hatte am Montagmorgen für das dritte Quartal deutlich mehr Bestellungen gemeldet als ein Jahr zuvor. Der durchschnittliche Verkaufspreis ging jedoch zurück.

    Der Weg in Richtung 39 Euro hinaus dürfte aber zunehmend steiniger werden. Denn dort verläuft nicht nur die gleitende 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert, sondern auch die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend. Knapp über 40 Euro bremsen zudem die 90-Tage-Mittelfristlinie und auch die 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend.

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    "Es lagen zwar keine Konsensschätzungen vor, doch der Anstieg erscheint massiv, auch wenn entsprechende Hinweise bereits in den Meldungen zum Auftragseingang der vergangenen Monate enthalten waren", sagte ein Händler. Dies gleicht ihm zufolge den Rückgang des durchschnittlichen Verkaufspreises mehr als aus.

    Nordex profitiere von einer starken weltweiten Nachfrage, schrieb zudem Leon Mühlenbruch vom Analysehaus MWB Research. Die wichtigsten Nachfrager seien die Türkei, der deutsche Markt sowie die Vereinigten Staaten gewesen. Zudem sieht er in der breiteren regionalen Aufstellung gute künftige Aussichten.

    Auch Jefferies-Analyst Constantin Hesse attestierte dem Hersteller von Windkraftanlagen in einer ersten Reaktion einen starken Auftragseingang für das dritte Quartal. Die Gesamtleistung der bestellten Anlagen liege um fast 30 Prozent über dem Wert des Vorjahresquartals und um 13 Prozent über der Konsensschätzung, lobte er./ck/ajx/mis

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 36,28 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 11:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -0,28 %/+66,20 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Nordex - A0D655 - DE000A0D6554

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristigen Kursdruck und eine diskutierte Keilformation im Chart vor den Q3-Zahlen am 30. Oktober. Dem stehen positive Erwartungen aufgrund eines genannten Auftragsbestands von 18,4 Mrd. Euro sowie neuer Aufträge über 228 MW und 192 MW gegenüber. Der Mercury-Auftrag in Neuseeland mit 30-jährigem Servicevertrag wird als wichtiger Markteintritt gewertet; zugleich wird die fehlende Kommunikation durch Nordex hinterfragt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nordex eingestellt.

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    dpa-AFX
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