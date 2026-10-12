AKTIE IM FOKUS 2
Nordex vom Februar-Tief weiter erholt nach Auftragseingang
- Nordex-Aktien erholen sich nach starken Aufträgen
- Bestellungen liegen fast 30 Prozent über Vorjahr
- Mehr Bestellungen gleichen sinkende Preise mehr als aus
(Neu: mehr Details und Analystenstimmen)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere von Nordex haben sich am Montag nach überraschend guten Auftragseingängen des Windturbinenherstellers von ihrem in der Vorwoche erreichten Tiefstand seit Ende Februar weiter erholt. Sie gewannen im kaum veränderten Index der mittelgroßen Werte, dem MDax , zuletzt 3,1 Prozent auf 36,50 Euro, nachdem sie bereits am Freitag um 3 Prozent höher aus dem Handel gegangen waren. Nordex hatte am Montagmorgen für das dritte Quartal deutlich mehr Bestellungen gemeldet als ein Jahr zuvor. Der durchschnittliche Verkaufspreis ging jedoch zurück.
Der Weg in Richtung 39 Euro hinaus dürfte aber zunehmend steiniger werden. Denn dort verläuft nicht nur die gleitende 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert, sondern auch die 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend. Knapp über 40 Euro bremsen zudem die 90-Tage-Mittelfristlinie und auch die 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend.
"Es lagen zwar keine Konsensschätzungen vor, doch der Anstieg erscheint massiv, auch wenn entsprechende Hinweise bereits in den Meldungen zum Auftragseingang der vergangenen Monate enthalten waren", sagte ein Händler. Dies gleicht ihm zufolge den Rückgang des durchschnittlichen Verkaufspreises mehr als aus.
Nordex profitiere von einer starken weltweiten Nachfrage, schrieb zudem Leon Mühlenbruch vom Analysehaus MWB Research. Die wichtigsten Nachfrager seien die Türkei, der deutsche Markt sowie die Vereinigten Staaten gewesen. Zudem sieht er in der breiteren regionalen Aufstellung gute künftige Aussichten.
Auch Jefferies-Analyst Constantin Hesse attestierte dem Hersteller von Windkraftanlagen in einer ersten Reaktion einen starken Auftragseingang für das dritte Quartal. Die Gesamtleistung der bestellten Anlagen liege um fast 30 Prozent über dem Wert des Vorjahresquartals und um 13 Prozent über der Konsensschätzung, lobte er./ck/ajx/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 36,28 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 11:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 53,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -0,28 %/+66,20 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Nordex - A0D655 - DE000A0D6554
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nordex. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nordex eingestellt.
während der Kurs im sommerlich dünnen MDAX-Handel von den bekannten algorithmischen Systemen gestern exakt an der Keilspitze bei 40,72 EUR kontrolliert gedeckelt wurde, um den charttechnischen Ausbruch zu sabotieren, brennt im realen Sektor lichterloh die Hütte.
Wer gestern Abend die ARD-Sondersendung bei Plusminus verfolgt hat, sah die nackte, ungeschönte Bestätigung dessen, was wir hier seit Wochen investigativ sezieren. Die europäische Offshore-Euphorie auf dem Meer steht vor einem historischen, strukturellen Trümmerfeld:
- Der BP-Milliarden-Kollaps: Die BP-Tochter Jera Nex BP wirft in der deutschen Nordsee komplett das Handtuch. Das operative Personal im Hamburger Büro wurde entlassen, die 4-Gigawatt-Megaprojekte (Oceanbeat East & West) sind de facto gestoppt. BP versucht verzweifelt, die Flächen, für die sie 2023 astronomische 6,8 Milliarden Euro geboten hatten, an den Bund zurückzugeben. Die Zins- und Lieferketten-Kosten haben das maritime Projekt kalkulatorisch pulverisiert.
- Die 2-Milliarden-Strompreis-Falle: Der Ausfall von 4 GW Offshore-Leistung entspricht dem Wegfall von 3 bis 4 großen Kernkraftwerken. Die wirtschaftliche Konsequenz ab 2032: Eine Erhöhung der Stromeinkaufskosten von mindestens 2 Milliarden Euro pro Jahr für Industrie und Verbraucher. Zudem drohen den Übertragungsnetzbetreibern bis zu 30 Milliarden Euro Fehlinvestitionen für Netzanbindungen, die ins Leere laufen. Die Netzentgelte im Inland werden die Quittung ausstellen.
- Das Vestas-Mahnmal: Während die dänische Konkurrenz mit schweren Materialschäden bei ihren Offshore-Flaggschiffen kämpft (der gebrochene Riesen-Flügel beim EnBW-Projekt He Dreiht lässt grüßen), zeigt sich die enorme strategische Weitsicht des Hamburger Managements.
Die erzwungene Onshore-Renaissance:
Die Bundesregierung steht mit dem Rücken zur Wand. Das Ziel von 80 % Ökostrom bis 2030 ist ohne den maritimen Ausbau maustot. Die einzige Rettung: Der Fokus MUSS radikal auf den Wind an Land (Onshore) verschoben werden, weil dieser deutlich schneller und kostengünstiger realisierbar ist. Die Onshore-Lobby diktiert bereits die Bedingungen: Im Kabinettsentwurf zur EEG-Novelle 2027 wurden bereits zusätzliche 12 Gigawatt Ausschreibungsvolumen für Wind an Land verankert! Flankiert von einer massiven 5.000-Megawatt-Sonderausschreibung im Oktober. Die EEG-Novelle ist eben noch lange nicht in Stein gemeißelt!
Lassen Sie die Shorter im dünnen Markt um Cent-Beträge schachern und sich von den einsamen 36-Euro-Modellen der RBC nicht ins Bockshorn jagen. Das fundamentale Onshore-System steht auf bombenfestem Boden, während die Konkurrenz im Meer versinkt. Mit einem bis 2028 voll ausgelasteten 18,4-Milliarden-Backlog im Rücken läuft das Getriebe unaufhaltsam weiter.
Ich nutze die verbleibende Urlaubszeit, um das dichte Material kaufmännisch final zu strukturieren.
Am Montag, den 05.10.2026 wird die Schublade geöffnet. Dann erscheint die exklusive Sonderedition: Der Offshore-Kollaps & Die Onshore-Renaissance
hier auf diesem Kanal. Pünktlich zum Start in den goldenen Oktober.
Bis dahin: Stoßfestes Aussitzen, die Zügel lang lassen und den Kopf frei halten!
Beste Grüße,
moneyonstreet
Nordex steigert im zweiten Quartal das Ebitda auf 224 Mio. Euro (mehr als verdoppelt) und den Umsatz um gut 16% auf rund 2,2 Mrd. Euro, jeweils über den von dem Unternehmen befragten Analystenerwartungen. Der Auftragseingang wächst um knapp ein Drittel; die Jahresprognose wird bestätigt, und CEO José Luis Blanco sieht das Unternehmen auf Kurs zum mittelfristigen Margenziel von 10–12% (Marge zum Halbjahr: 9,4%). (stock3)