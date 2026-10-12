JEFFERIES stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) dürfte im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 1,5 Milliarden Euro gestiegen sein, schrieb Ahmed Farman in einem Ausblick am Montag. Der Fokus liege auf dem Segment Lieferung und Handel, wo Knappheit herrsche und es somit Potenzial für höhere Schätzungen gebe, sollten die Preise zu halten sein./rob/bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 58,82EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 11:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 75

Kursziel alt: 75

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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