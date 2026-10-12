JEFFERIES stuft Nutrien auf 'Hold'
Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nutrien von 63 auf 71 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Marktbedingungen für Kalisalz seien nach wie vor günstig für die Düngemittelproduzenten, schrieb Laurence Alexander in einer Studie am Montag. Lieferengpässe hätten steigende Preise zur Folge. Niedrigere Volumina und höhere Kosten könnten dagegen die Ergebnisse im Geschhäft mit Stickstoff belasten./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nutrien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 60,42EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Laurence Alexander
Analysiertes Unternehmen: Nutrien
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 71
Kursziel alt: 63
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Laurence Alexander
Analysiertes Unternehmen: Nutrien
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 71
Kursziel alt: 63
Währung: USD
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