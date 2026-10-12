JEFFERIES stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Roche von 230 auf 250 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Angesichts einer 40-prozentigen Bewertungsprämie auf die Roche-Aktien müssten die beiden Wirkstoffe Giredestrant and Fenebrutinib nun Erfolge bringen, schrieb Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Zumal bis zum Jahr 2028 keine weiteren wichtigen Treiber mehr anstünden./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 14:30 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 19:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 357,7EUR auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Leuchten

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 230

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



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