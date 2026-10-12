JEFFERIES stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Underperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Roche von 230 auf 250 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Angesichts einer 40-prozentigen Bewertungsprämie auf die Roche-Aktien müssten die beiden Wirkstoffe Giredestrant and Fenebrutinib nun Erfolge bringen, schrieb Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Zumal bis zum Jahr 2028 keine weiteren wichtigen Treiber mehr anstünden./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 14:30 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 14:30 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,55 % und einem Kurs von 357,7EUR auf Lang & Schwarz (16. März 2026, 21:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 230
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Michael Leuchten
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 230
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
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