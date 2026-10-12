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    Raytron OEM präsentiert auf der VISION 2026 Infrarot-Bildgebungslösungen für die industrielle Automatisierung

    STUTTGART, Deutschland, 12. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Raytron OEM stellte vom 6. bis 8. Oktober auf der VISION 2026 in der Messe Stuttgart seine neuesten Kurzwellen-Infrarotkameras (SWIR) und Langwellen-Infrarot-Wärmebildmodule (LWIR) vor. Im Mittelpunkt der Präsentation standen praktische Infrarotkomponenten, die speziell darauf zugeschnitten sind, lokale Hersteller und Systemintegratoren bei der Optimierung ihrer Systeme für die industrielle Automatisierung und Bildverarbeitung zu unterstützen.

    Raytron OEM Showcases Infrared Imaging Solutions for Industrial Automation at VISION 2026

    In praktischen SWIR-Demonstrationen wurden Zucker und Salz voneinander unterschieden sowie trockene und feuchte Keksproben verglichen, um Anwendungen in den Bereichen Materialunterscheidung, Lebensmittelsortierung und Feuchtigkeitserkennung zu veranschaulichen.

    Unter den ausgestellten Produkten vereint die SWIR-Kamera NS-615AS-10GE eine Auflösung von 640 × 512 mit einer 10GigE-Schnittstelle und Vollbildbetrieb bei bis zu 825 fps und unterstützt so die Hochgeschwindigkeits-Bildaufnahme für Anwendungen wie die Halbleiterprüfung und die Materialsortierung. Sie wurde zusammen mit der NS-615A-GE-SWIR-Flächenkamera und der NS-101L2-SWIR-Zeilenkamera vorgestellt, die verschiedene Aufnahmeformate und Schnittstellenoptionen bieten, um den unterschiedlichen Anforderungen lokaler automatisierter Bildverarbeitungssysteme gerecht zu werden.

    Für Kunden, die Wärmebildtechnik in ihre eigenen Produkte integrieren möchten, bietet das Wärmebildmodul SE5 1280 eine Auflösung von 1280 × 1024, ein kompaktes Design und mehrere digitale Schnittstellen. Ergänzend zu den Bildgebungsfunktionen vereinen die Temperaturmessmodule der WN2T-Serie berührungslose Temperaturmessung mit kompakten Abmessungen und geringem Stromverbrauch. Diese Produkte bieten OEM-Entwicklern zuverlässige Möglichkeiten, Wärmebildtechnik und Temperaturanalyse in industrielle Inspektions- und Überwachungsgeräte zu integrieren.

    Raytron OEM presents infrared machine vision applications at Industrial VISION Days

    Am 8. Oktober hielt Fushuai Liu, Leiter der Region Europa und Amerika bei Raytron, auf den Industrial VISION Days einen Vortrag zum Thema „Wie die Infrarot-Wahrnehmung die industrielle Bildverarbeitung in Europa prägt". Ausgehend vom Raytron-Whitepaper zur thermischen Sicherheit von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge beleuchtete er die Themen Batteriesicherheit, Prozessqualität und Rückverfolgbarkeit im Kontext der EU-Batterieverordnung.

    In seinem Vortrag skizzierte er ein dreistufiges Thermal-Vision-Konzept, das Wärmebildhardware, Datenanalyse und -management sowie die Integration in bestehende Anlagensteuerungs- und Sicherheitssysteme kombiniert. Zu den Anwendungsbeispielen gehörten die Ultrahoch-Temperatur-Wärmebildkamera TN460U für Batteriesicherheitstests sowie die Online-Wärmebildkameras TN430/TN460 zur Temperaturüberwachung von Druckgussformen. Dieser Ansatz ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung, mehrstufige Warnmeldungen und rückverfolgbare thermische Aufzeichnungen über die gesamte Batterieproduktion, -prüfung und -lagerung hinweg und hilft europäischen Herstellern dabei, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und das Sicherheitsmanagement am Standort zu stärken.

    Durch Produktvorführungen und den technischen Austausch bekräftigte Raytron OEM sein Engagement für die Unterstützung der europäischen Industrieautomation mit Infrarotlösungen, die auf die lokalen Inspektions- und Überwachungsanforderungen zugeschnitten sind.

    Für weitere Informationen:
    E-Mail: marketing@raytrontek.com
    Website: https://www.raytron-microelectronics.com/

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    Raytron OEM präsentiert auf der VISION 2026 Infrarot-Bildgebungslösungen für die industrielle Automatisierung STUTTGART, Deutschland, 12. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Raytron OEM stellte vom 6. bis 8. Oktober auf der VISION 2026 in der Messe Stuttgart seine neuesten Kurzwellen-Infrarotkameras (SWIR) und Langwellen-Infrarot-Wärmebildmodule (LWIR) vor. Im …
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