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    Besonders beachtet!

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    Friedrich Vorwerk Group Aktie mit Kurssprung - 12.10.2026

    Die Friedrich Vorwerk Group Aktie notiert am 12.10.2026 mit +3,93 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Friedrich Vorwerk Group Aktie mit Kurssprung - 12.10.2026
    Foto: Friedrich Vorwerk

    Friedrich Vorwerk Group ist ein führender Anbieter von Infrastrukturlösungen für Energieversorgungsunternehmen, spezialisiert auf Gas-, Strom- und Wasserstoffinfrastruktur. Das Unternehmen ist in Deutschland marktführend und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind Bilfinger und Herrenknecht. Vorwerks Alleinstellungsmerkmal liegt in innovativen Technologien und der Integration von Wasserstofflösungen.

    Friedrich Vorwerk Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.10.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +3,93 % konnte die Friedrich Vorwerk Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,93 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Friedrich Vorwerk Group Aktie. Nach einem Plus von +3,93 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 66,75. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Friedrich Vorwerk Group einen Gewinn von +1,11 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Friedrich Vorwerk Group Aktie damit um +3,55 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,74 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Friedrich Vorwerk Group um -19,13 % verloren.

    Zum Vergleich: Der SDAX bewegt sich heute nur um -0,42 %. Friedrich Vorwerk Group entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

    Friedrich Vorwerk Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,55 %
    1 Monat -4,74 %
    3 Monate +1,11 %
    1 Jahr -27,05 %
    Stand: 12.10.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Es gibt 20 Mio. Friedrich Vorwerk Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,34 Mrd.EUR € wert.

    Friedrich Vorwerk Group Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Friedrich Vorwerk Group Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Friedrich Vorwerk Group Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Friedrich Vorwerk Group

    +4,76 %
    +2,96 %
    -4,62 %
    +1,15 %
    -27,95 %
    +444,55 %
    +57,59 %
    +40,08 %
    ISIN:DE000A255F11WKN:A255F1
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