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    Umsatzspitzenreiter

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    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 12.10.26

    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 12.10.26
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 12.10.26 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist ASML Holding (+0,57 %) genz vorne. Gefolgt von DAX (+0,14 %), Deutsche Bank (+0,25 %), EURO STOXX 50 Price Index (+0,12 %), Gold (-0,48 %).

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    US Tech 100 PM9UYD 0
    Rheinmetall AG PL5X40 0
    Gold PJ9NB9 0
    DAX Performance VY5BE6 0
    Palantir PK16KS 0

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    ASML Holding WA4KWG 0
    Microsoft HT2CN6 0
    US Tech 100 PJ9EZ3 0
    Micron Technology VY6QWE 0
    Deutsche Bank HS6GEX 0

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    STOXX Europe Select Dividend 30 Price Index (EUR)
    Sonstige
    		PM99C0 0
    EURO STOXX 50 Price Index
    Classic
    		FG8K25 0
    EURO STOXX 50 Price Index
    Cap
    		PL28K9 0
    DAX
    Classic
    		UK2U5G 0
    Infineon Technologies AG
    Classic
    		PM7AMK 0
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