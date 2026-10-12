Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 12.10.26
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In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 12.10.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist ASML Holding (+0,57 %) genz vorne. Gefolgt von DAX (+0,14 %), Deutsche Bank (+0,25 %), EURO STOXX 50 Price Index (+0,12 %), Gold (-0,48 %).
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Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|US Tech 100
|PM9UYD
|0
|Rheinmetall AG
|PL5X40
|0
|Gold
|PJ9NB9
|0
|DAX Performance
|VY5BE6
|0
|Palantir
|PK16KS
|0
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|ASML Holding
|WA4KWG
|0
|Microsoft
|HT2CN6
|0
|US Tech 100
|PJ9EZ3
|0
|Micron Technology
|VY6QWE
|0
|Deutsche Bank
|HS6GEX
|0
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|STOXX Europe Select Dividend 30 Price Index (EUR)
|
Sonstige
|PM99C0
|0
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Classic
|FG8K25
|0
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Cap
|PL28K9
|0
|DAX
|
Classic
|UK2U5G
|0
|Infineon Technologies AG
|
Classic
|PM7AMK
|0
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