Dax erholt sich weiter über 25.000 Punkten

Um die Mittagszeit legte der deutsche Leitindex um 0,5 Prozent auf 25.222 Punkte zu und setzte sich damit noch etwas weiter nach oben von der 25.000-Punkte-Marke ab. Diese hatte er in der vergangenen Woche mehrfach unterschritten, am Freitag dann aber darüber geschlossen. Nun stellt der Bereich um 25.320 Punkte eine erste Hürde dar, denn dort verläuft aktuell die derzeit abwärts gerichtete 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat zum Wochenstart an seine Gewinne vom Freitag angeknüpft. Eine fortgesetzte Stabilisierung an den Anleihemärkten stützte. Die US-Börsen dürften zudem nach ihren Gewinnen am Freitag stabilen in den Handel starten. Obendrein wirkt die Entspannung im Handelsstreit zwischen der Europäischen Union und China nach.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der MDax hielt sich zur Mittagszeit stabil mit plus 0,1 Prozent auf 30.022 Punkte.

Unter den Einzelwerten im Dax legten angesichts der am Freitagnachmittag bekannt gewordenen Neuigkeiten zur EU und China die Aktien von Volkswagen nach der zuletzt kräftigen Kursschwäche um weitere 0,8 Prozent zu. BMW und Mercedes stiegen um jeweils 0,3 Prozent. China akzeptierte im Exportstreit über Hybridfahrzeugen die Drosselung der Ausfuhr.

Die Absatzzahlen von VW und Traton fielen unterdessen uneinheitlich aus. So steigerte die VW-Nutzfahrzeugholding Traton hat ihren Absatz im dritten Quartal spürbar, während sich der Absatzrückgang von Volkswagen erneut beschleunigte. Die Traton-Papiere entwickelten sich MDax-konform.

Die Aktien von Nordex gewannen dort unterdessen 2,1 Prozent. Der Windkraftanlagenbauer erhielt im dritten Quartal deutlich mehr Bestellungen als im Jahr zuvor. "Es lagen zwar keine Konsensschätzungen vor, doch der Anstieg erscheint massiv, auch wenn entsprechende Hinweise bereits in den Meldungen zum Auftragseingang der vergangenen Monate enthalten waren", sagte ein Händler.

Dass Goldman Sachs die Aktie des Immobilienunternehmens Aroundtown auf "Sell" abgestuft hat, belastete diese Aktie mit 3,0 Prozent. Flatexdegiro -Aktien gaben um 0,6 Prozent nach. Hier belastete, dass die Deutsche Bank Research ihre "Buy"-Einstufung gestrichen hat.

Zudem gab es noch eine Neuigkeit seitens des Index-Anbieters Stoxx Ltd. Die Procredit wird angesichts der inzwischen fast vollständigen Übernahme des IT-Dienstleisters Nagarro durch den indischen Konzern Persistent am Mittwoch in den SDax aufgenommen. Nagarro scheiden aus. Procredit stiegen um 1,0 Prozent./ck/mis

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 53,48 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 11:59 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der BMW Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +11,98 %/+53,04 % bedeutet.



