Rettung für VW & Co.? Brüssel begrenzt Hybrid-Importe aus China

Die Zahlen zeigen das Tempo des Wachstums: Chinas Hybridexporte in die 27 EU-Staaten haben sich im ersten Halbjahr auf 7,5 Milliarden Dollar verdreifacht, nach 2,5 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. 2021 lag der Wert für das ganze Jahr noch bei 845 Millionen US-Dollar.

Die EU und China haben sich auf eine Vereinbarung geeinigt, die den Export chinesischer Hybridfahrzeuge in die EU eindämmen soll. Für Chinas Autobauer ist das ein Rückschlag, nachdem sie zuletzt verstärkt auf Plug-in-Hybride gesetzt hatten, um die seit 2024 geltenden EU-Strafzölle auf vollelektrische Fahrzeuge aus China zu umgehen, während die Nachfrage im Heimatmarkt schwächelt.

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Laut Jefferies entfielen auf SAIC, BYD und Chery über 90 Prozent des chinesischen Hybridabsatzes in der EU. Chinesische Marken erreichten im zweiten Quartal einen Rekordanteil von 15 Prozent am europäischen E-Auto-Markt, nach 9,5 Prozent Anfang 2024, so Schmidt Automotive Research.

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Handelskommissar Maros Sefcovic erklärte, die Einigung werde die Importe über vier Jahre um mehrere Millionen Fahrzeuge senken. Chinas Handelsministerium betonte, man werde weiterhin Exportwachstum ermöglichen und China eine Quote garantieren, die nicht kleiner ausfällt als die anderer Lieferländer. Details zur Umsetzung sind noch offen.

Informierten Kreisen zufolge plant die EU zudem Schutzmaßnahmen, die die Hybridimporte aus China etwa halbieren sollen, von zuletzt für 2026 erwarteten 800.000 Fahrzeugen auf rund 400.000 pro Jahr. Die Mechanik soll WTO-konform über Zollkontingente laufen und könnte bis Dezember greifen.

Besonders unter Druck steht Volkswagen, bislang größter Anbieter von Plug-in-Hybriden in Europa. BYD verkaufte in den ersten acht Monaten bereits mehr Hybride als reine Elektroautos. Zusammen mit Chery, SAIC und Geely verkürzte BYD den Abstand zu Volkswagen, das mit 31,8 Prozent Marktanteil im EU-Hybridsegment aber weiter vorne liegt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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