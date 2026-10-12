Wirtschaftsnobelpreis geht an zwei US-Forscher
Für Sie zusammengefasst
- Nobelpreis für Wirtschaft geht an Hall und Woodford
- Beide Forscher arbeiten in den Vereinigten Staaten
- Akademie in Stockholm gibt die Preisträger bekannt
Foto: Siarhei - 356130783
STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht in diesem Jahr an die in den USA tätigen Wissenschaftler Robert E. Hall und Michael Woodford. Das gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt./wbj/DP/men
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