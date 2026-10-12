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    OTS

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    AGRAVIS Raiffeisen AG / Genussscheine - Agravis Raiffeisen AG setzt auf ...

    Für Sie zusammengefasst
    • BaFin billigt AGRAVIS-Prospekt für neue Genussscheine
    • AGRAVIS bietet 4,6 Prozent Zins für fünfeinhalb Jahre
    • Emission stärkt Eigenkapital und ermöglicht Wachstum
    OTS - AGRAVIS Raiffeisen AG / Genussscheine - Agravis Raiffeisen AG setzt auf ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Genussscheine - Agravis Raiffeisen AG setzt auf Vertrauen in anspruchsvollem Marktumfeld (FOTO)
    Münster (ots) - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat den Wertpapierprospekt der AGRAVIS Raiffeisen AG
    (https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen) gebilligt. Damit ist der Weg frei für die Ausgabe neuer Genussscheine an interessierte Investoren. Die Laufzeit beträgt fünfeinhalb Jahre bei einem jährlichen Zinssatz von 4,6 Prozent. Der Angebotszeitraum erstreckt sich vom 2. bis 20. November 2026. Der Nennwert pro Genussschein beträgt 1.000 Euro, die Mindestzeichnung 2.000 Euro. Der Wertpapierprospekt und alle weiteren Informationen sind auf der Konzernwebsite der AGRAVIS hinterlegt: agrav.is/genussscheine
    (https://www.agravis.de/de/unternehmen/investor-relations/genussscheine) .

    AGRAVIS-Finanzvorstand Hermann Hesseler äußert sich zur Genussscheinausgabe im Interview:

    Herr Hesseler, die AGRAVIS bietet Investoren in diesem Jahr Genussscheine mit einer Verzinsung von 4,6 Prozent. Was macht dieses Investment gerade im aktuellen Marktumfeld so besonders?

    Hermann Hesseler: Seit der erfolgreichen Emission von Genussscheinen im Herbst 2025 haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verändert. Umso mehr freut es uns, dass wir interessierten Investoren erneut eine Verzinsung von 4,6 Prozent anbieten können. Damit zeigen wir, dass wir unseren Anlegern auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld eine attraktive Rendite ermöglichen. Die Neuemission löst die Genussscheine ab, die wir planmäßig im Dezember an die bisherigen Investoren zurückzahlen. Wir sind überzeugt, dass wir auch dieses Mal auf sehr viel Vertrauen in die Solidität und wirtschaftliche Stabilität der AGRAVIS stoßen werden.

    Das Volumen beträgt 40 Millionen Euro. Für welche konkreten Wachstums- oder Investitionsprojekte sollen die Mittel eingesetzt werden?

    Hermann Hesseler: Wir wachsen solide weiter und wollen unsere Marktposition im genossenschaftlichen Agrarhandel stärken. Die Mittel aus der Emission dienen der allgemeinen Unternehmensfinanzierung. Sie erhalten uns darüber hinaus den erforderlichen Spielraum, um Investitionen in unserem Kernarbeitsgebiet sowie in Regionen mit Wachstumspotenzial, wie aktuell im Süden Deutschlands, zu ermöglichen.

    Welche Rolle spielen die Genussscheine in der langfristigen Finanzierungsstrategie Ihres Unternehmens?

    Hermann Hesseler: Sie sind ein Baustein einer soliden und breit aufgestellten Finanzstruktur, die es uns ermöglicht, erfolgreich am Markt zu agieren. Mit den Genussscheinen stärken wir unser Eigenkapital und erhalten die notwendige Flexibilität für weiteres Wachstum.

    AGRAVIS-Genussscheine
    (https://www.agravis.de/de/unternehmen/investor-relations/genussscheine)

    Pressekontakt:

    Bernd Homann
    AGRAVIS Raiffeisen AG
    Kommunikation
    Industrieweg 110
    48155 Münster
    Tel.: 02 51/6 82-20 50
    Fax: 02 51/6 82-20 48
    E-Mail: mailto:bernd.homann@agravis.de
    http://www.agravis.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104520/6369285 OTS: AGRAVIS Raiffeisen AG







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