Klingbeil kündigt Neuwahl der SPD-Führung an
Für Sie zusammengefasst
- SPD wählt nach Bas’ Rücktritt ihre Führung neu
- Parteitag Ende des Jahres soll die Führung neu wählen
- Klingbeil lässt eigene erneute Kandidatur offen
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Rücktritt von SPD-Chefin und Arbeitsministerin Bärbel Bas will die SPD auf einem Bundesparteitag Ende des Jahres ihre gesamte Führung neu zur Wahl stellen. Auf einen entsprechenden Vorschlag habe sich die SPD-Führung geeinigt, sagte Parteichef Lars Klingbeil in Berlin. Ob er selbst noch einmal antritt, teilte er nicht mit./bw/tam/DP/mis
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