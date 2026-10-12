JEFFERIES stuft Mercedes-Benz Group auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz vor Quartalszahlen aus der Autobranche von 52 auf 46 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Voraussichtlich schwache Zahlen der europäischen Hersteller ließen die Erwartungen für das Gesamtjahr fragil erscheinen, schrieb Philippe Houchois in einem Branchenausblick am Montag. Protektionistische Maßnahmen der Europäischen Union und industriepolitische Vorhaben kämen zu spät, um sich 2026 noch positiv auszuwirken. Bei Mercedes-Benz schließt der Experte weitere Rückstellungen nicht aus./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ET
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Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 39,68EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philippe Houchois
Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 46
Kursziel alt: 52
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Philippe Houchois
Analysiertes Unternehmen: Mercedes-Benz Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 46
Kursziel alt: 52
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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