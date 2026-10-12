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    Preise für Auto-Ersatzteile steigen schneller als Inflation

    Für Sie zusammengefasst
    • Ersatzteile kosteten 2026 über vier Prozent mehr
    • Ersatzteile verteuerten sich stärker als die Inflation
    • Designrechtsreform könnte den Wettbewerb stärken
    Preise für Auto-Ersatzteile steigen schneller als Inflation
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Ersatzteile für Autos sind nach einer Erhebung der Versicherungswirtschaft erneut deutlich teurer geworden. Zwischen August 2025 und 2026 stiegen die Preise um mehr als 4 Prozent, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilte. Seit 2016 hätten sich Ersatzteile im Schnitt um mehr als 80 Prozent verteuert, die Preise einzelner Teile wie hintere Seitenwände, Vordertüren oder Kofferraumklappen hätten sich nahezu verdoppelt.

    Die Preise stiegen demnach deutlich schneller als die allgemeine Inflation. "Während die Inflationsrate in den vergangenen zehn Jahren im Durchschnitt bei 2,8 Prozent pro Jahr lag, haben Ersatzteilpreise mit durchschnittlich 5,9 Prozent pro Jahr etwa doppelt so stark zugelegt", sagte GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen.

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    Der GDV hat nach eigenen Angaben die Preisentwicklung von 20 verschiedenen Ersatzteilen untersucht. Bei allen lag die jährliche Preisentwicklung demnach im Zehnjahrestrend über der Inflationsrate. Höhere Ersatzteilpreise führen dem GDV zufolge zu teureren Reparaturen und somit zu höheren Schadenkosten.

    "Designschutz" ermöglicht Monopolstellung für Autohersteller

    Als einen Grund für die hohen Ersatzteilpreise nennt der GDV den sogenannten Designschutz. Dieser erlaubt es etwa Autoherstellern, das äußere Erscheinungsbild ihrer Produkte vor Nachahmung zu schützen. Er umfasst nicht nur das Fahrzeug, sondern auch sichtbare Ersatzteile wie Türen, Kotflügel oder Außenspiegel - und hatte zur Folge, dass Ersatzteile teurer waren, weil unabhängige Hersteller keine optisch identischen Teile produzieren durften.

    Eine geplante Reform des Designrechts, die eine EU-Richtlinie in nationales Recht umsetzen wird, könnte den Wettbewerb stärken, heißt es beim GDV.

    Im Dezember 2023 hatten sich die EU-Staaten und das EU-Parlament darauf geeinigt, Ersatzteile vom Designschutz auszunehmen, um Verbrauchern günstigeren Zugang zu Reparaturteilen zu ermöglichen. Die Regelung gilt unter bestimmten Bedingungen: Die Ersatzteile dürfen nur für Reparaturzwecke konzipiert sein und müssen genau wie das Originalteil aussehen. Als Beispiele wurden eine beschädigte Tür oder ein kaputtes Licht genannt./sl/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 53,28 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,4300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der BMW Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 82,00EUR was eine Bandbreite von +12,02 %/+53,10 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Absatz- und Umsatzfolgen von BMWs Abgrenzung zur AfD: Befürchteten Kundenverlusten stehen Erwartungen neuer Käufer gegenüber. Weitere Themen sind 273 Mio. Euro Förderung für Wasserstoffantriebe, Risiken der China-Produktion und Zweifel an der Haltbarkeit leistungsstarker Dreizylindermotoren. Ein Anleger bevorzugt derzeit kurzfristige Engagements in Autoaktien.

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