Pulsar Helium skizziert Entwicklungs- und Projektfinanzierungsstrategie für Helium- und CO2-Anlage in kommerziellem Maßstab

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London, Vereinigtes Königreich / 12. Oktober 2026 / IRW-Press / Pulsar Helium Inc. (AIM: PLSR) (TSXV: PLSR) (OTCQB: PSRHF) („Pulsar“ oder das „Unternehmen“), ein primäres Heliumunternehmen, freut sich, ein Update hinsichtlich der Entwicklung und geplanten Finanzierung seiner kommerziellen Heliumveredelungs- und -verflüssigungsanlage sowie seiner Kohlenstoffdioxid-Verarbeitungsanlage in Minnesota (zusammen die „Anlage“) bereitzustellen, die den geplanten Rare Gas Hub (das „Projekt“) des Unternehmens bilden sollen. Die bevorzugte Finanzierungsstrategie des Unternehmens priorisiert Fremdkapital und Finanzierungen des öffentlichen Sektors, ergänzt durch bestehende Barbestände, um die Inanspruchnahme von neuem Eigenkapital zu begrenzen.

Wie am 1. Oktober 2026 bekannt gegeben, akzeptierte das Unternehmen über seine 100%ige Tochtergesellschaft Pulsar Helium MN Inc. ein verbindliches Angebot (das „Angebot“) von Chart Energy & Chemicals Inc., einer 100%igen Tochtergesellschaft von Baker Hughes Company, das einen gestuften Rahmen für die Lieferung von Ausrüstung für die Anlage zu einem Ausrüstungspreis in Höhe von insgesamt 85,5 Mio. USD festlegt.

• Das Heliumsystem verfügt über eine ausgewiesene Nennkapazität für die Verflüssigung von 861 Litern pro Stunde, was etwa 7,5 Mio. Litern flüssigem Helium pro Jahr bei kontinuierlichem Nennbetrieb entspricht – vor Berücksichtigung von Toleranzen für Inbetriebnahme, Wartung, Betriebszeit, Speisegasverfügbarkeit und andere Betriebsbedingungen. Die ausgewiesene Auslegungsproduktreinheit beträgt 99,999 %, vorbehaltlich der Auslegungsannahmen des Angebots und erfolgreicher Leistungstests.

• Das CO2-System verfügt über eine ausgewiesene Verarbeitungskapazität von 300 metrische Tonnen pro Tag, was etwa 109.500 Tonnen pro Jahr bei kontinuierlichem Nennbetrieb entspricht – vor Betriebstoleranzen. Die ausgewiesene Auslegungsreinheit beträgt 99,99 %, vorbehaltlich der Auslegungsannahmen des Angebots und erfolgreicher Leistungstests. CO2-Speicher- und -Verladeausrüstung sowie bestimmte Standortunterstützungsdienste liegen außerhalb des aktuellen Ausrüstungslieferumfangs und werden separat behandelt.

Projektfinanzierungsstrategie

Die bevorzugte Finanzierungsstrategie des Unternehmens besteht darin, einen erheblichen Teil der restlichen Projektkosten durch Fremdkapital auf Projektebene und Finanzierungen des öffentlichen Sektors zu finanzieren, ergänzt durch einen Beitrag aus den bestehenden Barbeständen des Unternehmens. Das Ziel des Unternehmens besteht darin, die Inanspruchnahme von neuem Eigenkapital zu begrenzen und gleichzeitig die Flexibilität zu wahren, eine angemessene Finanzierungsstruktur zu etablieren, sobald die Gesamtinvestitionskosten des Projekts, die kommerziellen Vereinbarungen und die verfügbaren Finanzierungskonditionen ausreichend definiert sind. Die endgültige Finanzierungsstruktur wird unter anderem von der Fertigstellung der Schätzung der Gesamtinvestitionskosten, der Due-Diligence-Prüfung durch die Kreditgeber, den endgültigen Bedingungen, den erforderlichen Genehmigungen und den Marktbedingungen abhängen.

Das Unternehmen treibt parallel mehrere potenzielle Finanzierungswege aktiv voran, einschließlich Gesprächen mit der University Bank (deren Muttergesellschaft – University Bancorp – ein Aktionär des Unternehmens ist), des Minnesota Department of Employment and Economic Development („DEED“), des United States Department of Agriculture Rural Development („USDA Rural Development“) und der Iron Range Resources & Rehabilitation („IRRR“) von Minnesota.

Das Unternehmen führt zurzeit Gespräche mit der University Bank hinsichtlich einer potenziellen Teilfinanzierung für das Projekt. Diese Gespräche beziehen sich auf den aktuellen Projektumfang und stehen weiterhin unter dem Vorbehalt der Due-Diligence-Prüfung durch den Kreditgeber, der Kredit- und Vorstandsgenehmigungen, der Einigung über die Bedingungen, der definitiven Dokumentation sowie der Erfüllung üblicher aufschiebender Bedingungen beziehungsweise vertraglicher Vollzugsvoraussetzungen. Es wurde keine verbindliche Finanzierungsvereinbarung mit der University Bank geschlossen.

Das Unternehmen führt außerdem aktive Gespräche über potenzielle Finanzierungen auf Bundesstaatsebene und Kreditgarantien auf Bundesebene. Der voraussichtliche Projektstandort befindet sich in der Taconite Assistance Area der IRRR, und das Unternehmen hat Gespräche mit der IRRR hinsichtlich potenzieller zinsgünstiger Direkt- oder Bankbeteiligungsfinanzierungen und anderer Wirtschaftsförderungen aufgenommen. Das Unternehmen ist außerdem davon überzeugt, dass der voraussichtliche Projektstandort das geografische Kriterium für ländliche Gebiete für das Business & Industry Guaranteed Loan Program des USDA Rural Development erfüllt, in dessen Rahmen das USDA einem berechtigten gewerblichen Kreditgeber eine Kreditgarantie gewähren kann. Die Förderfähigkeit jeglicher Programme von DEED, USDA Rural Development oder IRRR sowie die Höhe und die Bedingungen jeglicher Unterstützung hängen weiterhin von der formalen Überprüfung durch die Behörden, der Risikoprüfung, den jeweiligen Programmanforderungen, der Verfügbarkeit von Fördermitteln und der Genehmigung ab. Von keiner dieser Behörden liegt eine Finanzierungszusage vor.

Thomas Abraham-James, Chief Executive Officer von Pulsar, sagte: „Unsere bevorzugte Strategie besteht darin, einen erheblichen Teil des Rare Gas Hub über Fremdkapital und Finanzierungen des öffentlichen Sektors zu finanzieren, ergänzt durch bestehende Barbestände, um die Inanspruchnahme von neuem Eigenkapital zu begrenzen. Wir treiben mehrere Finanzierungswege parallel voran, einschließlich Gesprächen mit der University Bank, DEED, USDA Rural Development und IRRR.“

Restliche Projektarbeiten

Die Entwicklung des Projekts steht unter anderem weiterhin unter dem Vorbehalt der Leistung der entsprechenden Meilensteinzahlungen gemäß dem Angebot, des Abschlusses der Due-Diligence-Prüfung des Standorts und der Versorgungsinfrastruktur sowie endgültiger Standortvereinbarungen, des detaillierten Engineering, der Fertigstellung einer Schätzung der Gesamtinvestitionskosten, der Auswahl und Beauftragung eines EPC-Auftragnehmers, der Überprüfung und Leistungsprüfung der Anlagen, der Finanzierung, der erforderlichen Umweltprüfung, Genehmigungen und behördlichen Zulassungen sowie der Standorterschließung, Installation und erfolgreichen Inbetriebnahme. Der Ausrüstungspreis in Höhe von 85,5 Mio. USD stellt nicht die Gesamtinvestitionskosten des Projekts dar.

Projektumsetzungsplan

Das Unternehmen treibt die folgenden voneinander abhängigen Arbeitsabläufe voran, von denen mehrere parallel ablaufen werden:

Ausrüstungsangebot – abgeschlossen. Annahme des verbindlichen Angebots von Chart für die Lieferung von Heliumveredelungs-, Verflüssigungs-, Flüssigheliumspeicher- und Verladeausrüstung sowie einer CO 2 -Verarbeitungsanlage, wobei bestimmte CO 2 -Speicher-, Verlade- und Standortunterstützungskomponenten separat behandelt werden. Die Genehmigung der TSXV wird in Kürze erwartet. Vereinbarungen zum Industriestandort – laufend. Das Unternehmen schließt die technische, kommerzielle, umweltbezogene, rechtliche und versorgungstechnische Due-Diligence-Prüfung für den zurzeit bevorzugten Industriestandort ab und verhandelt über die endgültige Standortdokumentation. Das aktuelle Standortangebot sieht einen festgelegten Preis für bestimmte Land- und Infrastrukturelemente vor, einschließlich Stromanschluss sowie Straßen- und Schienenanbindung. Der endgültige Umfang, die Kosten, die Kapazität, der Zeitplan und die Lieferverantwortung unterliegen weiterhin der Überprüfung und endgültigen Vereinbarungen. Engineering und Definition der Gesamtinvestitionskosten – laufend. Das Unternehmen bewertet mehrere Parteien für die Rolle des EPC-Vertragspartners. Der ausgewählte EPC-Vertragspartner wird das erforderliche Engineering abschließen und die Kapitalaufwendungen, Rücklagen und den Zeitplan für alle Projektinfrastrukturen und -dienstleistungen außerhalb des Angebots- und Industriestandortumfangs schätzen. Speisegas- und Produktvermarktungsvereinbarungen – laufend. Das Unternehmen treibt die Gaslieferung, Produktabnahme, Logistik und entsprechende kommerzielle Vereinbarungen voran, die zur Unterstützung der Finanzierung und des Betriebs des Rare Gas Hubs erforderlich sind, einschließlich der Bewertung potenzieller Lieferungen aus Quellen Dritter. Projektfinanzierung – laufend. Nach ausreichender Definition der Gesamtinvestitionskosten des Projekts, des Bauzeitplans, der kommerziellen Vereinbarungen und der Betriebsannahmen beabsichtigt das Unternehmen, verbindliche Finanzierungszusagen einzuholen und auf den Abschluss der Finanzierung hinzuarbeiten. Die bevorzugte Finanzierungsstruktur des Unternehmens priorisiert Fremdkapital auf Projektebene und Finanzierungen des öffentlichen Sektors, ergänzt durch einen Beitrag aus bestehenden Barbeständen. Die endgültige Kapitalstruktur wird nach Berücksichtigung des gesamten Finanzierungsbedarfs, der verfügbaren Finanzierungsbedingungen, der Liquiditätsanforderungen sowie der Marktbedingungen festgelegt. Zum Datum dieser Pressemitteilung verfügte das Unternehmen über untestierte Barbestände in Höhe von etwa 24,6 Mio. USD. Das Unternehmen geht davon aus, dass es bei der Festlegung des für das Projekt beizusteuernden Barbetrags ausreichend Liquidität für seine anderen zugesagten Arbeitsprogramme und Unternehmensanforderungen bewahren wird. Herstellung, Errichtung, Installation und Inbetriebnahme. Vorbehaltlich der Finanzierung und der Erfüllung der sonstigen Projektbedingungen berechtigt die Zahlung von Meilenstein 2 zur Beschaffung von Komponenten mit langer Vorlaufzeit. Es wird zurzeit davon ausgegangen, dass die Ausrüstungsherstellung nach der Zahlung von Meilenstein 2 etwa zwei Jahre in Anspruch nehmen wird. Standorterschließung, Genehmigung, Errichtung, Installation, Prüfung und Inbetriebnahme werden gemäß dem endgültigen Ausführungszeitplan erfolgen. Das Unternehmen wird einen Zielzeitpunkt für die erste kommerzielle Produktion bekannt geben, sobald der installierte Umfang, der Genehmigungsweg, der Finanzierungszeitplan und der EPC-Zeitplan ausreichend definiert sind.

Geschäftsmodell und wesentliche Abhängigkeiten

Vorläufige interne Modellierungen weisen darauf hin, dass der Rare Gas Hub das Potenzial aufweist, als eigenständiges Midstream-Geschäft unter Verwendung von durch Dritte geliefertem Gas zu arbeiten.

Die Bedingungen des Helium- und CO2-Marktes, einschließlich Angebot, Nachfrage und Preisgestaltung, können sich ändern, bevor die Anlage in Betrieb genommen wird. Das Unternehmen beabsichtigt daher, im Rahmen der kommerziellen und finanzbezogenen Arbeitsabläufe des Projekts angemessene Liefer- und Abnahmevereinbarungen voranzutreiben.

Im Namen von Pulsar Helium Inc.

“Thomas Abraham-James”

CEO und Direktor

Für weitere Informationen:

Pulsar Helium Inc.

connect@pulsarhelium.com

+ 1 (218) 203-5301 (USA/Kanada)

+44 (0)2033 55 9889 (Vereinigtes Königreich)

https://pulsarhelium.com

https://ca.linkedin.com/company/pulsar-helium-inc.

Strand Hanson Limited

(Nominated & Financial Adviser, und Broker)

Ritchie Balmer / Rob Patrick

+44 (0) 207 409 3494

Velocity Public Affairs

(Public Relations)

Stephanie Moncada / Mike Zipko

+ 1 (218) 203-5301

pulsarhelium@velocitypublicrelations.com

Yellow Jersey PR Limited

(Financial Public Relations)

Charles Goodwin / Annabelle Wills

+44 777 5194 357

pulsarhelium@yellowjerseypr.com

Über Pulsar Helium Inc.

Pulsar Helium Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das am AIM-Markt der Londoner Börse (Vereinigtes Königreich) notiert und an der TSX Venture Exchange unter dem Tickersymbol PLSR (Kanada) sowie am OTCQB unter dem Tickersymbol PSRHF (USA) geführt wird. Das Portfolio von Pulsar besteht aus seinem Vorzeige-Heliumprojekt Topaz in Minnesota, dem Projekt Falcon in Michigan (beide in den USA) und dem Heliumprojekt Tunu in Grönland. Pulsar fungiert an beiden Standorten als Pionierunternehmen, da bei jedem der Projekte primäre Heliumvorkommen identifiziert wurden, die nicht mit der Produktion von Kohlenwasserstoffen in Verbindung stehen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. Alle Aussagen, die Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder diese erörtern (häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie „wird wahrscheinlich dazu führen“, „wird voraussichtlich“, „erwartet“, „wird fortgesetzt“, „wird erwartet“, „geht davon aus“, „glaubt“, „geschätzt“, „beabsichtigt“, „plant“, „Prognose“, „Vorhersage“, „Strategie“, „Ziel“ und „Ausblick“) sind keine historischen Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zu den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zählen unter anderem Aussagen zum geplanten Rare Gas Hub und zur Anlage des Unternehmens, einschließlich Aussagen zum geplanten Betrieb dieser Anlagen; zur Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Meilensteinzahlungen gemäß dem Angebot zu leisten, sowie zum Zeitplan und zur Durchführung der im Angebot vorgesehenen Arbeiten; die geplante Finanzierungsstrategie des Unternehmens; die Verfügbarkeit, Höhe, den Zeitpunkt und die Bedingungen von Fremdfinanzierungen, öffentlicher Finanzierung und staatlichen Kreditgarantien; das Ziel des Unternehmens, die Abhängigkeit von neuem Eigenkapital zu begrenzen, sowie seine Erwartungen hinsichtlich der potenziellen Quellen und der Zusammensetzung der Projektfinanzierung; die Förderfähigkeit des Projekts und des geplanten Standorts im Rahmen der Programme DEED, USDA Rural Development und IRRR; die voraussichtlichen Gesamtinvestitionskosten und den Bauzeitplan; sowie die Verfügbarkeit von Speisegas und Abnahmevereinbarungen für die Produkte. Zukunftsgerichtete Aussagen können Schätzungen beinhalten und basieren auf Annahmen der Unternehmensleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Kapitalkostenschätzungen des Unternehmens, die Erwartungen der Unternehmensleitung hinsichtlich der Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung des künftigen Kapital- und Betriebsbedarfs des Unternehmens sowie die Fähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem das Risiko, dass das Unternehmen aufgrund von Projektkosten, Anforderungen der Kreditgeber, verfügbaren Finanzierungsbedingungen, Liquiditätsanforderungen oder Marktbedingungen zu dem Schluss kommt, dass eine Eigenkapitalfinanzierung notwendig oder ratsam ist, sowie das Risiko, dass Pulsar nicht in der Lage ist, ausreichende Finanzmittel zu beschaffen oder die entsprechenden Meilensteinzahlungen gemäß dem Angebot zu leisten, was zur Aussetzung, Verzögerung oder Beendigung des Projekts führen könnte; das Risiko, dass es Pulsar nicht gelingt, eine endgültige Vereinbarung für den vorgeschlagenen Standort in Lake County auszuhandeln und abzuschließen oder die erforderlichen Grundstücksrechte, Strom- und Erdgasanschlüsse sowie sonstige Infrastruktur zu akzeptablen Bedingungen zu sichern; das Risiko, dass die im Rahmen des Angebots zu liefernden Anlagen möglicherweise nicht den erwarteten Zustand, die erwartete Leistung, die Fertigstellung oder die projektspezifischen Anforderungen erfüllen; möglicherweise nicht wie erwartet oder gar nicht funktionieren; das Risiko, dass die erforderlichen Rechtsetzungsverfahren auf Ebene des Bundesstaates, Umweltprüfungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsschritte nicht abgeschlossen werden; sowie weitere oben dargelegte Faktoren und Risikofaktoren, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 3. Februar 2026 für das am 30. September 2025 endende Geschäftsjahr enthalten sind und im Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca zu finden sind.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen oder die Auswirkungen jedes einzelnen Faktors zu bewerten oder das Ausmaß zu bestimmen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen könnte, dass die Ergebnisse wesentlich von den in einer zukunftsgerichteten Aussage enthaltenen abweichen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden, und dementsprechend sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt.

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Die Pulsar Helium Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,08 % und einem Kurs von 0,670EUR auf Tradegate (09. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

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