JEFFERIES stuft RENAULT SA auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault vor Quartalszahlen aus der Autobranche von 32 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Voraussichtlich schwache Zahlen der europäischen Hersteller ließen die Erwartungen für das Gesamtjahr fragil erscheinen, schrieb Philippe Houchois in einem Branchenausblick am Montag. Protektionistische Maßnahmen der Europäischen Union und industriepolitische Vorhaben kämen zu spät, um sich 2026 noch positiv auszuwirken. Renault werde von Rohstoffpreisen belastet, könne aber von Importbeschränkungen für chinesische Hersteller profitieren./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.10.2026 / 21:52 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 26,97EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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