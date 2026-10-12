XRP entgeht gigantischer Flut neu erzeugter Coins

Der XRP -Kurs notiert am Montagnachmittag bei 1,40 US-Dollar und liegt damit auf Wochensicht mehr als sieben Prozent im Minus.

Eine kritische Sicherheitslücke im XRP Ledger hätte die festgelegte Obergrenze von 100 Milliarden XRP aushebeln und die unkontrollierte Erzeugung neuer Coins ermöglichen können. Mehr als zehn Jahre blieb der Fehler unentdeckt.

Sicherheitslücke bedrohte 100-Milliarden-Grenze

Seit dem Start des XRP Ledger im Jahr 2012 ist die Gesamtmenge der Kryptowährung auf 100 Milliarden XRP begrenzt und die Erzeugung zusätzlicher Coins ausgeschlossen.

Doch diese Begrenzung hätte ein Programmierfehler aus dem Jahr 2015 aushebeln können. Wie die XRP Ledger Foundation mitteilte, hätte ein Angreifer durch gezielt manipulierte Transaktionen neue XRP erzeugen können, ohne dafür den entsprechenden Gegenwert zu bezahlen.

Ursache war ein ein Rechenfehler bei der Verarbeitung besonders großer Zahlen. Überschreitet eine Berechnung den technisch zulässigen Höchstwert, kann das Ergebnis auf einen wesentlich kleineren Wert zurückspringen.

Im XRP Ledger betraf dies die Berechnung von Zahlungen, die mehrere Handelsangebote gleichzeitig ausführten.

Ein Angreifer hätte Hunderte künstliche Handelsangebote erstellen und diese anschließend mit einer einzigen Transaktion aufkaufen können. Durch den Rechenfehler wäre dem Käufer lediglich ein verschwindend geringer Betrag berechnet worden, während die Verkäuferkonten den vollständigen XRP-Gegenwert erhalten hätten.

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Zehn Jahre unentdeckt – Forscher erhält 250.000 US-Dollar

Entdeckt wurde die Schwachstelle durch den Sicherheitsforscher Cayden Liao und Veria AI. Dass der Fehler über ein Jahrzehnt unbemerkt blieb, lag laut XRP Ledger Foundation daran, dass gewöhnliche Transaktionen niemals die außergewöhnlich hohen Zahlenwerte erreichten, die den Rechenfehler auslösten.

Für die Entdeckung und Meldung der Sicherheitslücke wurde eine Belohnung von 250.000 US-Dollar ausgezahlt.

Keine neuen XRP geschaffen

Trotz des gewaltigen Schadenspotenzials gibt es nach Angaben der XRP Ledger Foundation keine Hinweise darauf, dass die Sicherheitslücke jemals im öffentlichen Netzwerk ausgenutzt wurde. Es wurden demnach keine unrechtmäßigen XRP erzeugt. Um einen möglichen Angriff zu verhindern, veröffentlichte RippleX ein Sicherheitsupdate.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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