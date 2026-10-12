Die Öl-Mafia ist da
Im wichtigsten US-Ölfeld verschwinden jeden Monat bis zu 1.500 Barrel
Im Permbecken wird Öl längst nicht mehr nur geklaut, sondern gezielt organisiert abgezweigt. Ermittler stoßen auf Millionenwerte – und die Fälle häufen sich.
- Öldiebstahl im Permbecken wird professioneller
- Ermittler beschlagnahmen Vermögen in Millionenhöhe
- Schäden bleiben meist gering, Fälle häufen sich weiter
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Im Herzen der US-Schieferölindustrie wird immer professioneller gestohlen. Fast die Hälfte der Unternehmen, die hauptsächlich im Permbecken tätig sind, meldet inzwischen Diebstähle auf Ölfeldern. Besonders brisant: 47 Prozent der betroffenen Führungskräfte sprechen laut einer Umfrage der Federal Reserve Bank of Dallas von gezielten und organisierten Aktionen – nicht von einfachem Gelegenheitsdiebstahl.
Der Anreiz ist groß. West Texas Intermediate hat seit Jahresbeginn fast 60 Prozent zugelegt, US-Rohöl schwankte zuletzt um 94 US-Dollar je Barrel. Wie Fortune berichtet, zieht der Preissprung zunehmend professionelle Täter an. Gestohlen wird dabei nicht nur Rohöl: In früheren Umfragen nannten Unternehmen auch Rohrleitungen, Ventile, Verkabelung, Ausrüstung, Werkzeuge und Fahrzeuge.
Wie weit das Problem inzwischen reicht, zeigt eine Ermittlung mit dem Codenamen "Operation Black Market Basin". Im August wurden Führungskräfte eines Entsorgungsunternehmens wegen schweren Öldiebstahls, Geldwäsche und organisierter Kriminalität angeklagt. Nach Angaben der Texas Railroad Commission beschlagnahmten Ermittler Erdölprodukte, Fahrzeuge, Bargeld und weitere Vermögenswerte im Wert von mehr als 12 Millionen US-Dollar. Das betroffene Öl soll in Texas, New Mexico und Oklahoma gekauft und weiterverkauft worden sein.
Auch US-Bundesstaatsanwälte gehen gegen größere Netzwerke vor. Im April wurden Beschuldigte wegen einer Verschwörung angeklagt, bei der gestohlenes Rohöl aus dem Permbecken über die Grenze zwischen New Mexico und Texas transportiert und anschließend verkauft worden sein soll.
Wie groß die Mengen sein können, zeigt Howard County nahe Midland-Odessa. Sheriff Stan Parker sagte gegenüber dem Texas Public Radio, dort würden "wahrscheinlich jeden Monat über 1.000 bis 1.500 Barrel Öl als gestohlen gemeldet". Das Problem: Auf weitläufigen Feldern mit ständigem Verkehr durch Tankwagen, Dienstleister und Betreiber ist oft kaum erkennbar, wer tatsächlich berechtigt ist, Öl abzupumpen oder Material abzutransportieren.
Für die Branche bleiben die finanziellen Schäden bislang meist begrenzt – 84 Prozent der Betroffenen sprechen von geringen Auswirkungen. Doch die Richtung ist eindeutig: Der Öldiebstahl im wichtigsten US-Schiefergebiet wird organisierter, gezielter und professioneller.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion