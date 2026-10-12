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    Besonders beachtet!

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    Bristol-Myers Squibb Aktie mit kräftigem Kursplus - 12.10.2026

    Die Bristol-Myers Squibb Aktie notiert am 12.10.2026 mit +5,01 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Bristol-Myers Squibb Aktie mit kräftigem Kursplus - 12.10.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Bristol-Myers Squibb ist ein globaler Pharmakonzern mit Fokus auf Onkologie, Immunologie, Herz-Kreislauf- und Hämatologie-Therapien. Kernprodukte u.a. Opdivo, Eliquis, Revlimid. Starke Position in der Krebs- und Herzmedikation. Hauptkonkurrenten: Pfizer, Merck & Co., Novartis, Roche. USP: breite Onkologie-Pipeline, starke Immunonkologie-Plattform und Kombinationstherapien.

    Bristol-Myers Squibb aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Bristol-Myers Squibb Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,01 % im Plus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die Bristol-Myers Squibb Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bristol-Myers Squibb Aktie damit um -2,87 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,45 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Bristol-Myers Squibb um +16,37 % gewonnen.

    Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,07 % geändert.

    Bristol-Myers Squibb Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,87 %
    1 Monat -3,45 %
    3 Monate +4,80 %
    1 Jahr +40,14 %
    Stand: 12.10.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur Bristol-Myers Squibb Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Bristol-Myers Squibb Aktien. Damit ist das Unternehmen 107,24 Mrd.EUR € wert.

    Bristol Myers Squibb Announces Positive Topline Results from the Interim Analysis of Phase 3 ACTION-1 for RYZ101, RayzeBio’s Radiopharmaceutical Therapy, in Patients with GEP-NETs


    Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY) today announced positive topline results from the planned interim analysis of the ACTION-1 trial (NCT05477576) conducted by RayzeBio, Inc., a Bristol Myers Squibb company. The study met the primary endpoint with a …

    Bristol Myers Squibb Announces Phase 3 ALOFT-IPF Trial Evaluating Admilparant in Adults with Idiopathic Pulmonary Fibrosis Met Primary Endpoint


    Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY) today announced topline results from the pivotal Phase 3 ALOFT-IPF trial evaluating the efficacy, safety and tolerability of admilparant, a potential first-in-class, orally administered, potent and selective …

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Bristol-Myers Squibb?

    Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,39 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,19 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,28 %. AstraZeneca legt um +0,21 % zu Merck & Co notiert im Minus, mit -0,05 %.

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    Ob die Bristol-Myers Squibb Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bristol-Myers Squibb Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bristol-Myers Squibb

    +6,54 %
    +2,47 %
    +1,42 %
    +10,14 %
    +45,89 %
    +4,50 %
    +11,90 %
    +23,83 %
    +608,33 %
    ISIN:US1101221083WKN:850501
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