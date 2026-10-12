Bristol-Myers Squibb Aktie mit kräftigem Kursplus - 12.10.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Bristol-Myers Squibb Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +5,01 % im Plus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Bristol-Myers Squibb ist ein globaler Pharmakonzern mit Fokus auf Onkologie, Immunologie, Herz-Kreislauf- und Hämatologie-Therapien. Kernprodukte u.a. Opdivo, Eliquis, Revlimid. Starke Position in der Krebs- und Herzmedikation. Hauptkonkurrenten: Pfizer, Merck & Co., Novartis, Roche. USP: breite Onkologie-Pipeline, starke Immunonkologie-Plattform und Kombinationstherapien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Bristol-Myers Squibb Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bristol-Myers Squibb Aktie damit um -2,87 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,45 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Bristol-Myers Squibb um +16,37 % gewonnen.

Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,07 % geändert.

Bristol-Myers Squibb Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,87 % 1 Monat -3,45 % 3 Monate +4,80 % 1 Jahr +40,14 %

Informationen zur Bristol-Myers Squibb Aktie

Stand: 12.10.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Bristol-Myers Squibb Aktien. Damit ist das Unternehmen 107,24 Mrd.EUR € wert.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Bristol-Myers Squibb?

Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,39 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,19 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,28 %. AstraZeneca legt um +0,21 % zu Merck & Co notiert im Minus, mit -0,05 %.

Bristol-Myers Squibb Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bristol-Myers Squibb Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bristol-Myers Squibb Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.