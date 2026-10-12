DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Unilever vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 5150 Pence belassen. Höhere Zinsen und günstigere Wechselkurse bedeuteten unter dem Strich geringere Schätzungen für das laufende Jahr, aber höhere Annahmen für das kommende, schrieb Tom Sykes in einem Ausblick am Montag. Das Wachstum des Konsumgüterherstellers auf vergleichbarer Basis dürfte im dritten Quartal sowohl von den Preisen als auch von den Volumina profitiert haben./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 55,65EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 12:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Tom Sykes

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 51,5

Kursziel alt: 51,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



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