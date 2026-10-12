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    Malaysischer Staatsfonds 1MDB

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    Mögliche Einigung mit Deutscher Bank

    Für Sie zusammengefasst
    • Gericht über Vergleichsvorschlag zu 1MDB informiert
    • 1MDB fordert 1,1 Milliarden Dollar von der Bank
    • Bank hält an Position fest; Anhörung am 26. Oktober
    Malaysischer Staatsfonds 1MDB - Mögliche Einigung mit Deutscher Bank
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PUTRAJAYA (dpa-AFX) - Rund ein Jahrzehnt nach dem milliardenschweren Finanzskandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB könnte es zu einer Einigung mit der Deutschen Bank kommen. Das oberste Gericht des Landes sei über den Vergleichsvorschlag informiert worden, sagte der Anwalt von 1MDB Lim Chee Wee am Montag bei einer anderen Anhörung vor dem Gericht in Putrajaya. Bei diesem Teil des Streits geht es um eine Forderung über 1,1 Milliarden US-Dollar (knapp 1 Mrd Euro) gegen die Deutsche Bank.

    Eine Anhörung im Fall des Frankfurter Geldhauses ist für den 26. Oktober angesetzt. Ein Deutsche-Bank-Sprecher erklärte, das Institut halte an seiner Position in diesem Verfahren fest. "Diese wird durch die besonderen, von anderen Beklagten abweichenden Fakten unseres Falls sowie durch aktuelle Entwicklungen in vergleichbaren Verfahren gegen andere Parteien gestützt." Mögliche Gespräche über einen Vergleich müssten diese Aspekte angemessen berücksichtigen.

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    1MDB hatte 2021 begonnen, gegen die Deutsche Bank vorzugehen. Der Schaden wurde auf 1,1 Milliarden Dollar ohne Zinsen beziffert, wie aus dem Geschäftsbericht der Deutschen Bank für 2025 hervorgeht. Ein Verfahren war für Oktober und Dezember 2026 angesetzt. Zu möglichen Rückstellungen äußerte sich die Bank dabei nicht.

    Sollten sich beide Seiten einigen, würde dies einen weiteren großen Teil der Rechtsfolgen aus dem Finanzskandal regeln. Bei der Affäre wurden mehrere Milliarden Dollar mit Hilfe von Managern von Goldman Sachs aus dem Staatsfonds entwendet. Das US-Justizministerium geht nach früheren Angaben davon aus, dass insgesamt 4,5 Milliarden Dollar aus dem Fonds gestohlen wurden.

    Im vergangenen Jahr wurde der einstige Investmentbanker Tim Leissner in New York zu zwei Jahren Haft verurteilt. Die zuständige Richterin berücksichtigte dabei, dass Leissner nach der Festnahme gegen andere Beteiligte aussagte. Eigentlich hatten ihm bis zu 25 Jahren Haft gedroht. Doch seine Aussage trug zur Verurteilung eines seiner früheren Kollegen bei der Bank zu einer Haftstrafe von zehn Jahren bei./stw/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 298,8 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 12:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +19,34 %/+42,55 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der Deutsche-Bank-Aktie, eine Umsatzwarnung als möglichen Auslöser und die nachlassende Kursstütze durch Aktienrückkäufe. Charttechnisch stehen der Widerstand um 35 Euro, die umstrittene Haltbarkeit der 30-Euro-Marke und ein möglicher Rückgang auf 28 Euro im Fokus. Zugleich werden Chancen auf einen späteren Ausbruch über 35 Euro diskutiert. Die nächsten Geschäftszahlen werden abgewartet.

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    dpa-AFX
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