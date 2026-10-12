JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 340 auf 360 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Hinweise von Zulieferern deuteten auf eine veränderte Saisonalität wegen des neuen, nun gesplitteten Veröffentlichungsrhythmus' des iPhoneherstellers hin, schrieb Samik Chatterjee in einem Ausblick am Montag. Er passte seine Schätzungen für die kommenden Quartale an, da sowohl er als auch die Investoren ihre Erwartungen auf die neue Saisonalität der iPhone-Umsätze ausrichten würden. Eine Gefahr für die Erwartungen an den Produktzyklus auf längere Sicht sieht er nicht, sondern erwartet eher Aufwärtspotenzial für die Schätzungen für das iPhone 17./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 00:05 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 06:00 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 301,4EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 13:13 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 340

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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