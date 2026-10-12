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    ROUNDUP 2/Selenskyj

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    USA müssen begrenzte Waffenruhe durchsetzen

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj verlangt US-Druck für Energie-Waffenruhe
    • Russland griff trotz Trumps Ansage ein Kraftwerk an
    • Macron lehnt Energiegespräche ohne echte Waffenruhe ab
    ROUNDUP 2/Selenskyj - USA müssen begrenzte Waffenruhe durchsetzen
    Foto: Emphyrio - pixabay

    (neu: Äußerung Macron)

    WARSCHAU (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die USA aufgefordert, Russland zur Einhaltung der von US-Präsident Donald Trump verkündeten begrenzten Energie-Waffenruhe anzuhalten. "Wir warten darauf, welche konkreten Schritte die Amerikaner bereit sind zu unternehmen", sagte Selenskyj in einer per Videoschalte auf dem Warschauer Sicherheitsforum übertragenen Rede.

    Man sei am Vortag sehr überrascht worden von Trumps Ankündigung in sozialen Medien, dass im Ukraine-Krieg alle Angriffe auf Energieanlagen sofort gestoppt würden, sagte Selenskyj weiter. "Und direkt nach der Veröffentlichung des Beitrags führte Russland einen gezielten Angriff auf ein Kraftwerk in Charkiw durch, wodurch unser Energiesystem weiteren Schaden davontrug." Kremlchef Wladimir Putin lese offenbar nicht Trumps Posts auf dessen Netzwerk Truth Social, fügte er hinzu.

    Selenskyj betonte, die Ukraine sei mit einem Stopp von Angriffen auf Energieanlagen einverstanden, wenn Russland dies auch respektiere. Man habe deshalb auch in der vergangenen Nacht auf Angriffe gegen russische Ölraffinerien verzichtet. Trotzdem habe es den ganzen Morgen Angriffe russischer düsengetriebener Drohnen gegen Kiew gegeben. "Das ist also vorerst Putins Antwort auf Trump: russische Angriffe. Aber wir warten ab."

    Auch Frankreichs Präsident Macron äußert sich

    Zu Trumps Vorstoß vom Wochenende, mit Putin Diesel-Lieferungen zu vereinbaren, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron am Rande der Automobilmesse Mondial de l'Auto in Paris, dass Gespräche über Energiefragen nur wieder aufgenommen werden könnten, wenn es auf beiden Seiten eine echte Waffenruhe gebe. Dies habe er auf russischer Seite nicht feststellen können. Er sprach sich dagegen aus, angesichts "der russischen Bedrohung" nachzugeben./dhe/DP/stw





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