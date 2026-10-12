Doppelter Studienerfolg: Diese Aktie springt 4 % nach oben

Die Aktie von Bristol Myers Squibb legt vorbörslich um rund 4 Prozent zu (Stand 13:25 Uhr MESZ).

Der Pharmakonzern Bristol Myers Squibb meldet gleich zwei wichtige Erfolge aus der klinischen Forschung. Sowohl ein potenzielles Medikament gegen eine schwere Lungenerkrankung als auch eine experimentelle Krebstherapie haben entscheidende Phase-III-Studienziele erreicht. Für den Konzern eröffnen sich damit neue Perspektiven bei der Entwicklung innovativer Medikamente.

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Hoffnung für Patienten mit Lungenfibrose

Bristol Myers Squibb hat mit dem Wirkstoff Admilparant in der Phase-III-Studie ALOFT-IPF den primären Endpunkt erreicht. Die Untersuchung mit 1.255 Erwachsenen befasste sich mit der Behandlung der idiopathischen Lungenfibrose. Bei dieser chronischen Erkrankung vernarbt das Lungengewebe unwiderruflich, wodurch die Lungenfunktion zunehmend abnimmt.

In der Dosierung von 60 Milligramm zweimal täglich verbesserte Admilparant die Veränderung der forcierten Vitalkapazität nach 52 Wochen statistisch signifikant gegenüber einem Placebo. Dieser Messwert gibt an, wie viel Luft ein Mensch nach maximalem Einatmen wieder ausatmen kann. Die höhere Dosierung von 120 Milligramm verlangsamte den Rückgang der Lungenfunktion ebenfalls, erreichte jedoch keine statistische Signifikanz.

Zugleich zeigte der Wirkstoff laut Bristol Myers Squibb ein günstiges Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil. Therapieabbrüche aufgrund unerwünschter Ereignisse waren bei beiden Dosierungen selten und ähnlich häufig wie in der Placebogruppe.

"Insgesamt untermauern diese vorläufigen Daten das Profil von Admilparant als vielversprechende, klinisch relevante Therapie in der Erprobung für IPF", erklärte Cristian Massacesi, medizinischer Forschungschef von Bristol Myers Squibb. Der Konzern will die Studiendaten umfassend auswerten und mit den Zulassungsbehörden über die nächsten Schritte sprechen. Ergebnisse einer weiteren Phase-III-Studie zu Patienten mit fortschreitender Lungenfibrose erwartet das Unternehmen Anfang 2027.

Auch experimentelle Krebstherapie überzeugt

Zusätzlichen Rückenwind liefert die geplante Zwischenanalyse der Phase-III-Studie ACTION-1. Die Untersuchung prüft RYZ101, eine zielgerichtete Radiopharmakatherapie von RayzeBio, einer Tochtergesellschaft von Bristol Myers Squibb. Der Wirkstoff richtet sich gegen gastroenteropankreatische neuroendokrine Tumoren, kurz GEP-NETs, die den Verdauungstrakt oder die Bauchspeicheldrüse betreffen.

Die Studie erreichte ihren primären Endpunkt: RYZ101 verbesserte das progressionsfreie Überleben im Vergleich zur ärztlich ausgewählten Standardtherapie statistisch signifikant und klinisch relevant. Untersucht wurden Patienten, deren Tumore nach einer Behandlung mit einer Lutetium-177-basierten Therapie weiter fortgeschritten waren. Für diese Betroffenen gibt es bislang nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten.

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"Die Verbesserung des progressionsfreien Überlebens ist ein entscheidender Meilenstein für RYZ101", sagte Amreen Husain, medizinische Leiterin von RayzeBio. Es handele sich um die ersten Phase-III-Ergebnisse einer zielgerichteten Radiopharmakatherapie auf Basis eines Alpha-Strahlers in einer Indikation. Das Unternehmen will die Daten mit der US-Arzneimittelbehörde FDA besprechen und die nächsten Schritte in Richtung einer möglichen Zulassung vorbereiten.

Beide Therapien befinden sich weiterhin in der Entwicklung. Die Studienergebnisse sind wichtige Meilensteine, bedeuten aber noch keine Zulassung. Bristol Myers Squibb baut damit seine Pipeline in zwei medizinischen Bereichen aus, in denen weiterhin ein hoher Bedarf an wirksamen Behandlungen besteht.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Bristol-Myers Squibb Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,54 % und einem Kurs von 56,22EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 13:06 Uhr) gehandelt.

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