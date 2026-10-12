Secunet mit Großauftrag und Partnerschaft

Secunet (DE0007276503) erhält Rückenwind aus Berlin: Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat am 23.9. einen Ergänzungsrahmenvertrag für SINA-Verschlüsselungstechnik gebilligt. Damit soll die Kommunikation der Bundeswehr auch über unsichere Netze geschützt werden. Laut Reuters umfasst der Rahmen über 4 Jahre bis zu 1,7 Mrd. Euro. Erste Bestellungen für gut 100 Mio. Euro sollen folgen; die Lieferungen sollen 2027 beginnen. Am 6.10. kündigte Secunet zudem eine Partnerschaft mit Bechtle an. Der IT-Dienstleister unterstützt Unternehmen und Behörden beim Aufbau und Betrieb ihrer IT-Infrastruktur. Secunet liefert SINA für geschützte Arbeitsplätze und verschlüsselte Datenverbindungen sowie die Plattform secunet edge zur sicheren Verwaltung dezentraler IT. Bechtle übernimmt den Betrieb und bietet darauf aufbauende Dienste europaweit an. Für Secunet eröffnet sich damit die Perspektive einer mehrjährigen Auftragspipeline. Allerdings ist das Milliardenvolumen eine Obergrenze: Wie viel Umsatz tatsächlich entsteht, hängt von den Abrufen der Bundeswehr ab.

Das Discount-Zertifikat der DZ Bank mit der ISIN DE000DN5WPA0 bietet beim Kaufpreis von 230,30 Euro einen Puffer von 13,9 Prozent und generiert eine Rendite von 29,70 Euro (18,6 Prozent p.a.), sofern die Aktie am 18.6.27 über den Cap von 260 Euro schließt, andernfalls Aktienlieferung.

Discount-Strategie mit 18,1 Prozent Puffer (Juni)

Der defensivere Discounter der DZ Bank mit der ISIN DE000DN1RNE6 zahlt den Höchstbetrag von 240 Euro, wenn die Aktie am 18.6.27 auf oder oberhalb dieses Caps notiert, andernfalls gibts eine Aktie. Beim Preis von 219 Euro sind 21 Euro oder 13,8 Prozent p.a. drin.

Discount-Strategie mit 23 Prozent Puffer (Juni)

Die defensivste Variante bietet der Discounter der DZ Bank mit der ISIN DE000DN0NF59. Beim Preis von 205,75 Euro sind 14,25 Euro oder 10 Prozent p.a. Gewinn möglich, sofern die Aktie am 18.6.27 auf oder oberhalb des Caps von 220 Euro notiert, andernfalls erfolgt auch hier eine Aktienlieferung.

ZertifikateReport-Fazit: Secunet profitiert von steigenden Ausgaben für Cyberabwehr, der Bundeswehr-Rahmenvertrag und die Bechtle-Partnerschaft eröffnen Wachstumschancen. Risiken sind die Abhängigkeit von staatlichen Budgets, verzögerte Abrufe und hohe Entwicklungskosten. Die Zertifikate erlauben es Anlegern, mit Puffer schon attraktive Renditen zu erzielen, wenn sich die Aktie seitwärts bewegt.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Secunet Aktien oder von Anlageprodukten auf Secunet Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de