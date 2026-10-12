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    Osisko Gold schließt die zuvor angekündigte strategische Kapitalbeteiligung von Trafigura in Höhe von 30 Millionen US-Dollar ab

    Osisko Gold schließt die zuvor angekündigte strategische Kapitalbeteiligung von Trafigura in Höhe von 30 Millionen US-Dollar ab
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Toronto, Ontario / 9. Oktober 2026 / IRW-Press / Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) („Osisko Gold“ oder das „Unternehmen“) https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold- ... gibt bekannt, dass die zuvor angekündigte Kapitalbeteiligung durch Urion Investments Holdings Limited („Urion“), eine Tochtergesellschaft von Trafigura Canada Limited, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 14. September 2026 mit dem Titel „Osisko Gold gibt formelle Baubeschluss und Entwicklungsupdate für das Cariboo-Goldprojekt bekannt“ dargelegt, abgeschlossen wurde (die „Kapitalbeteiligung“). Im Rahmen der Kapitalbeteiligung hat das Unternehmen insgesamt 9.554.141 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) an Urion zu einem Preis von 3,14 US-Dollar pro Stammaktie ausgegeben, was einem Aufschlag von 10 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Stammaktien an der TSX Venture Exchange in den fünf Tagen vor der Unterzeichnung entspricht; der Bruttoerlös belief sich auf rund 30 Millionen US-Dollar. Die Verhandlungen über eine endgültige Vereinbarung für eine potenzielle Vorauszahlungsfazilität in Höhe von bis zu 120 Millionen US-Dollar dauern weiterhin an.

     

    Im Rahmen der Kapitalbeteiligung hat Urion eine Stimmrechtsunterstützungsvereinbarung mit dem Unternehmen geschlossen (die „Stimmrechtsunterstützungsvereinbarung“), wonach Urion sich verpflichtet hat, seine Stammaktien vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen gemäß den Empfehlungen des Vorstands oder der Geschäftsführung des Unternehmens auszuüben. Die Stimmrechtsunterstützungsvereinbarung enthält zudem übliche Stillhalte- und Sperrklauseln, die die Möglichkeit von Urion einschränken, für bestimmte Zeiträume weitere Stammaktien zu erwerben oder seine Stammaktien zu veräußern.

     

    Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Kapitalbeteiligung für die Erschließung des Cariboo-Goldprojekts zu verwenden. Die im Rahmen der Kapitalbeteiligung ausgegebenen Stammaktien unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum abläuft. Die Kapitalbeteiligung steht noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Im Zusammenhang mit der Kapitalbeteiligung waren keine Vermittlergebühren oder Provisionen zu zahlen. Nach Abschluss der Kapitalbeteiligung wird das Unternehmen voraussichtlich 315.809.214 ausgegebene und im Umlauf befindliche Stammaktien haben, von denen Urion auf unverwässerter Basis etwa 3,0 % halten wird.

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    Osisko Gold schließt die zuvor angekündigte strategische Kapitalbeteiligung von Trafigura in Höhe von 30 Millionen US-Dollar ab OsiskoGold_10-09-2026_DEPRcomToronto, Ontario / 9. Oktober 2026 / IRW-Press / Osisko Gold Group Inc. (NYSE: OGG, TSXV: OGG) („Osisko Gold“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-group-inc/ – …
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